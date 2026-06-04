亞馬遜「會員日」提早到 6月23日起開跑

亞馬遜確認2026年「會員日」將於6月23日（星期二）至6月26日（星期五）舉行。(美聯社)

2026年的亞馬遜 「會員日」（Prime Day）來得比預期的更早，該網站已確認，這場年度最大規模的購物盛事將改在6月舉行，而非往常的7月，是歷年「會員日」舉辦日程的一項重大變動。

今日美國（USA Today）報導，這意味消費者（尤其是Prime會員）需更早開始規劃，特別是如果希望能搶購到科技產品、家居必需品、美妝品以及亞馬遜裝置的最佳優惠。

以下是目前所知2026年亞馬遜「會員日」所有資訊，包括時間變更對購物者的影響以及如何做好準備。

2026年亞馬遜「會員日」舉行日期

亞馬遜確認「會員日」將於6月23日（星期二）至6月26日（星期五）舉行。

這是自2015年活動開辦以來，「會員日」舉辦時間最早的一次。2025年「會員日」首度延長為四天，從7月8日（星期二）持續至7月11日（星期五），突破了傳統的兩天時程；亞馬遜今年可望再次延長活動時間。

哪些優惠值得期待？

亞馬遜「會員日」幾乎涵蓋各類商品的折扣，包括：

- 科技產品：筆記型電腦、耳機、智慧電視與平板電腦；

- 亞馬遜自有裝置：Echo智慧音箱、Fire TV、Kindle電子書閱讀器及Ring產品；

- 家居與戶外用品：園藝工具、草坪設備、寢具及收納用品；

- 美妝與時尚：護膚品、美髮工具及日常基礎用品。

會有早鳥優惠嗎？

是的，而且可能比預期更早開始。過去幾年，亞馬遜會在正式活動前約三周推出「會員日」早鳥優惠。隨著「會員日」已確定於六月底舉行，消費者可預期早鳥優惠將於六月初開跑。目前正特價且深受顧客喜愛的優惠包括：

- Portable Charger Power Bank 60000mAh電池組（內建充電線），56折；

- DeWalt 20V Max無線電鑽與衝擊起子機組合，58折；

- Alpha Grillers數位肉類溫度計，65折；

- Airmoto可攜式充氣幫浦（含電源組），7折；

- Apple AirPods Pro 3無線耳機，8折；

- Grampa's Weeder直立式除草工具（長柄款），89折。

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜確認2026年會員日將改於6月23日至26日舉行，創下歷年最早紀錄，早鳥優惠也可能提前至六月初開跑。