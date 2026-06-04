我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：將提名布蘭奇出任司法部長

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨這樣說

亞馬遜「會員日」提早到 6月23日起開跑

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜確認2026年「會員日」將於6月23日（星期二）至6月26日（星期五）舉行...
亞馬遜確認2026年「會員日」將於6月23日（星期二）至6月26日（星期五）舉行。(美聯社)

2026年的亞馬遜「會員日」（Prime Day）來得比預期的更早，該網站已確認，這場年度最大規模的購物盛事將改在6月舉行，而非往常的7月，是歷年「會員日」舉辦日程的一項重大變動。

今日美國（USA Today）報導，這意味消費者（尤其是Prime會員）需更早開始規劃，特別是如果希望能搶購到科技產品、家居必需品、美妝品以及亞馬遜裝置的最佳優惠。

以下是目前所知2026年亞馬遜「會員日」所有資訊，包括時間變更對購物者的影響以及如何做好準備。

2026年亞馬遜「會員日」舉行日期

亞馬遜確認「會員日」將於6月23日（星期二）至6月26日（星期五）舉行。

這是自2015年活動開辦以來，「會員日」舉辦時間最早的一次。2025年「會員日」首度延長為四天，從7月8日（星期二）持續至7月11日（星期五），突破了傳統的兩天時程；亞馬遜今年可望再次延長活動時間。

哪些優惠值得期待？

亞馬遜「會員日」幾乎涵蓋各類商品的折扣，包括：

- 科技產品：筆記型電腦、耳機、智慧電視與平板電腦；

- 亞馬遜自有裝置：Echo智慧音箱、Fire TV、Kindle電子書閱讀器及Ring產品；

- 家居與戶外用品：園藝工具、草坪設備、寢具及收納用品；

- 美妝與時尚：護膚品、美髮工具及日常基礎用品。

會有早鳥優惠嗎？

是的，而且可能比預期更早開始。過去幾年，亞馬遜會在正式活動前約三周推出「會員日」早鳥優惠。隨著「會員日」已確定於六月底舉行，消費者可預期早鳥優惠將於六月初開跑。目前正特價且深受顧客喜愛的優惠包括：

- Portable Charger Power Bank 60000mAh電池組（內建充電線），56折；

- DeWalt 20V Max無線電鑽與衝擊起子機組合，58折；

- Alpha Grillers數位肉類溫度計，65折；

- Airmoto可攜式充氣幫浦（含電源組），7折；

- Apple AirPods Pro 3無線耳機，8折；

- Grampa's Weeder直立式除草工具（長柄款），89折。

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜確認2026年會員日將改於6月23日至26日舉行，創下歷年最早紀錄，早鳥優惠也可能提前至六月初開跑。

精華 FAQ

  • 亞馬遜已確認2026年會員日將從6月23日星期二開始，持續到6月26日星期五結束。這是自活動開辦以來最早的一次，也意味消費者需要更早規劃購物清單。

  • 活動從往年七月提前到六月底，代表想搶優惠的Prime會員必須提早準備，尤其是科技產品、家居用品、美妝與亞馬遜裝置，避免錯過限時折扣與熱門商品。

  • 依過往經驗，早鳥優惠通常會在正式活動前約三周推出，因此2026年可能在六月初開跑。常見折扣商品包括行動電源、電鑽、溫度計、充氣幫浦、AirPods與除草工具。

亞馬遜

上一則

粗獷主義建築正席捲社群媒體 成打卡熱點

延伸閱讀

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式
亞馬遜門鈴監視器人臉識別功能遭控侵犯隱私面臨集體訴訟

亞馬遜門鈴監視器人臉識別功能遭控侵犯隱私面臨集體訴訟
克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪

克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪
美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高

美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高

熱門新聞

網友分享自己用好市多棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜。下廚示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

2026-05-31 19:55
豐田Camry。(美聯社)

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

2026-05-28 11:22
旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。示意圖。(歐新社)

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

2026-05-31 13:33
吃蛋是攝取蛋白質最好的來源，但是要完整剝開蛋殼卻常讓不少人傷腦筋。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fino Tereno ）

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

2026-05-29 21:40
義大利郵輪公司提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約70美元）的清潔費，引發部分網友不滿。 (示意圖／AI生成)

郵輪禁止帶Buffet回房違規罰60歐元 網怒：在哪吃有差？

2026-05-28 21:40
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

2026-06-03 09:18

超人氣

更多 >
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥