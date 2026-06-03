好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多(Costco)。美聯社

健康零食食品業者Wilde Brands公司最近推出一款高蛋白零食「煙燻高達起司蛋白餅乾」(Smoked Gouda Protein Crackers)，酥脆、鹹香、略帶起司風味，主要成份是雞胸肉，一包在手既可享受美味、又能攝取高單位蛋白質。

對於起司餅Cheez-Its忠實粉絲來說，這款新零食吃起來倍感親切；可以在量販超市好市多 (Costco )購買。

這款高蛋白餅乾並非普通零食，每袋9盎司(約 254 克)售價9.89元、含有12克蛋白質和140卡路里，雞胸肉是主要成分。對於想要增加蛋白質攝入卻又不想喝蛋白粉或吃能量棒的人來說，這款餅乾是理想選擇。

社群平台美食達人艾里卡(Erica)在Erica @cookiterica的Instagram貼文介紹這一款零食， 形容吃起來就像煙熏高達起司味的Cheez-Its。

Wilde Brands的這一款餅乾採用100%純天然雞肉製成，雞肉不添加抗生素或激素、而且以素食餵養；製成的最終成品口感酥脆，煙燻高達起司味的濃郁度遠超過一般蛋白質零食。

這款零食與普通起司餅乾最大不同處在於，許多酥脆零食以穀物為主要原料，而這一款高蛋白餅乾則以雞胸肉為主要成分，蛋白質含量增加而且保有零食愛好者所喜愛的口感。

有人用這款餅乾沾鄉村奶酪吃，更添蛋白質。

網站上有人分享稱，好市多展售的這一款高蛋白餅很快就賣光。該賣場不同門市的新品供應情況不一。

對於想要改變零食習慣的Cheez-It粉絲，或者想在日常生活中增加蛋白質攝取量的人來說，下次到好市多時不妨特別留意這款新上市的Wilde高蛋白餅乾。