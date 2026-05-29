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Trader Joe's的粉絲可樂了 14州將開設25新門市

編譯周靜芝/即時報導
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Trader Joe's連鎖超市。(路透)
Trader Joe's連鎖超市。(路透)

Trader Joe's的粉絲們有福了，這家廣受喜愛的連鎖超市正準備展開全國性的擴張計畫。每日郵報報導，這家風格獨特的超市巨頭因價格平實的自有品牌商品、身穿夏威夷襯衫員工以及受歡迎的零食而備受喜愛，已透露計劃在14個州開設25家新門市。

這家成長快速的連鎖超市目前在全美擁有637家門市，隨著購物者對其平價商品的需求熱度未減，正持續在東西兩岸加速擴展版圖。

新門市將進駐全國各地社區，讓更多消費者能買到從獨家調味料Everything But the Bagel到引爆搶購熱潮的迷你托特包等知名、一貨難求的熱門商品。該公司在宣布展店的聲明中表示，很榮幸能融入社區，並透過「鄰里分享」（Neighborhood Shares）計畫持續為周邊社區提供每日所需營養。

雖然Trader Joe's已公布即將開設分店的確切地點，但正式開幕日期尚未確認。在此次擴張之前，該連鎖超市今年稍早已低調在康乃狄克州哈姆登（Hamden）、 紐約州美拿巷（Miller Place）、德州麥金尼（McKinney），以及華盛頓州伍丁維爾（Woodinville）。

憑著「尋寶式」的購物體驗，以及一系列獨家的品牌商品，Trader Joe's已建立起一批高忠誠度的客群。

Trader Joe's並未在貨架上陳列全國性知名品牌，而是主要銷售自有品牌商品，這項策略有助於將價格維持在低於許多傳統超市。這套經營模式也讓一些日常用品成為粉絲追捧的商品。

著名的「意想不到的切達起司」（Unexpected Cheddar Cheese）已成為社群媒體上的寵兒，而季節性商品則常引發搶購與排隊人龍。

就連該超市可重複使用的托特包也成了收藏品，限量版在網路上轉售的價格令人咋舌，有時在eBay上甚至能賣到數千元。

Trader Joe's還以推出奢侈品和名牌產品的平替版而聞名。如Joe-Joe's餅乾以趣味方式重新詮釋奧利奧（Oreos），而僅售5.99元的「巴西堅果身體潤膚霜」（Brazil Nut Body Butter），更常被拿來與Sol de Janeiro那款售價近50元的招牌「巴西美臀霜」相提並論。

隨著通膨居高不下及日常生活開支攀升，民眾日益尋求價格實惠的食品選擇，這也推動了該連鎖超市的持續成長。從每家新店開幕時引發的熱烈迴響，Trader Joe's的粉絲顯然已對這波擴張做好準備了。

德州 夏威夷 華盛頓州

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