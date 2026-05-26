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野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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海鮮櫃檯。示意圖（路透）
海鮮櫃檯。示意圖（路透）

在全國各地的海鮮櫃檯前，消費者經常面臨一道選擇題：究竟該購買野生捕撈魚，還是養殖魚？

據紐約郵報報導，一般而言，野生捕撈魚常被視為較高級的選擇；相較之下，養殖海鮮則因價格較低、供應穩定而更容易取得。

部分支持野生魚的人認為，養殖魚不僅品質較差，對環境也較不友善。不過，養殖海鮮至今仍是市場上極受歡迎的選項。

事實上，這場關於野生與養殖海鮮的爭論，遠比許多消費者想像得更加複雜。

近日，兩位海鮮領域專家接受福斯數位新聞訪問，分析野生捕撈魚與養殖魚之間的主要差異。

．兩者都有其市場

佛羅里達州海鮮經銷公司BSF的執行副總裁弗里施（Mark Frisch）表示，外界最大的誤解之一，就是將所有養殖海鮮簡化成「好」或「壞」的二分法。

他接受福斯數位新聞訪問時指出，「就像其他蛋白質來源一樣，不同養殖場有不同的經營方式，而各自也都有對應的市場需求。」

他認為，消費者最重要的是信任產品來源與供應商，同時也應主動了解相關資訊。

「關鍵在於，你是否信任供應商以正確方式採購產品，同時自己也願意做一些功課、多了解背後資訊。」弗里施指出，市面上繁多的標籤、認證與魚種，也讓許多消費者在選購海鮮時感到困惑。

他進一步比較，美國消費者對牛肉與雞肉的購買習慣其實相對單純。「大多數牛肉與雞肉幾乎都是養殖來源，消費者通常只會看它是USDA Choice還是Prime。」

「那其實只是等級區分而已。至於是否無抗生素、是否放牧飼養等因素，很多人反而不太在意。」

但他認為，海鮮市場的情況則截然不同。「海鮮並沒有一套簡單、統一的標準。我們不像其他蛋白質產品那樣，擁有類似USDA有機認證的明確制度可供消費者參考。」

．健康層面的考量

亞利桑納州小兒科醫師斯特魯布醫師（Dr. Kristin Struble）表示，野生魚類因天然飲食的關係，通常具有較理想的 Omega-3與Omega-6脂肪酸比例。

她指出，養殖魚通常以玉米、大豆及其他植物性飼料餵養。

此外，部分養殖魚還會額外添加蝦紅素（astaxanthin）補充劑，以增強魚肉的粉紅色澤。

斯特魯布表示，「雖然蝦紅素本身也是野生鮭魚中天然存在的抗氧化物，但養殖業所使用的合成版本，目前已被FDA認定為安全。」

不過，她也提醒消費者留意部分野生魚類可能存在較高的汞含量，例如大目鮪與旗魚。

相較之下，鮭魚則屬於低汞魚類。

她補充說，「鮭魚無論來自野生捕撈，或是管理良好的養殖來源，汞含量都非常低，是相當理想的選擇。」

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