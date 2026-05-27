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克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪

編譯周靜芝/即時報導
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連鎖超市克羅格（Kroger）。(美聯社)
連鎖超市克羅格（Kroger）。(美聯社)

克羅格（Kroger）新任執行長佛倫（Greg Foran）正考慮實施大幅降價策略，以提高市場佔有率，並與前東家沃爾瑪（Walmart）及好市多Costco）、Trader Joe’s等競爭對手一較高下。

洛杉磯時報報導，這家美國最大超市連鎖企業、也是僅次於沃爾瑪的第二大零售集團正為各類產品的降價鋪路。佛倫在二月上任後首次接受「彭博新聞」採訪時表示，目前正規劃試行降價措施，隨後將逐步實施。

克羅格企圖與沃爾瑪及其他業者展開更激烈競爭，這些對手近年來在傳統食品雜貨業佔得上風。佛倫以沃爾瑪、好市多、Trader Joe’s、Aldi以及亞馬遜（Amazon）為例指出，在整個食品零售業中，強調「性價比」的企業表現皆優於定價較高者。

佛倫將業務競爭比作一場F1賽車，他表示，領先集團表現非常出色，他們的目標是脫離中段班，加快圈速，縮小與領先集團的差距，並最終超越他們。除了降價外，克羅格正致力提升店內服務的友善與效率，同時也希望加速新店的開設。

在與美國第二大連鎖超市艾伯森（Albertsons）的購併交易失敗，以及前任執行長麥克馬倫（Rodney McMullen）一年前突然離職後，克羅格正由首位外部聘請的執行長帶領，試圖開闢新路。目前該公司正面臨消費者日益謹慎、通膨憂慮加劇，以及減肥藥物GLP-1正重塑飲食習慣等挑戰。

64歲的佛倫表示，克羅格將透過直接進口商品及更有效運用科技來削減部分開支，並將省下的資金用於降價。他指出，店內各類商品價格都將下調，但拒絕透露具體投資的金額。

降價涵蓋數千種商品

佛倫說，現實是購物車的總價必須降低，但並非所有購物車的內容都一樣，因此降價必須涵蓋數千種商品，且必須通過顧客的檢驗。

零售商尤其是利潤率相對低的連鎖超市，通常不會透露其降低商品價格的策略。沃爾瑪日前表示，已調降約7200項商品價格，較一年前增加逾20%。這家全球最大零售集團稱，低價策略有助其在各收入階層中擴大市佔率。

沃爾瑪執行長福爾納（John Furner）在回應其他零售商推動降價時表示，這是個競爭激烈的市場，在他從事零售業的這些年來一直如此；這個產業、特別是食品領域，每個人都在強調性價比，這種情況已持續很長一段時間。

沃爾瑪表示，在油價上漲壓縮消費者預算之際，將繼續以低價為優先策略。隨著美伊衝突推高油價，通膨已升溫；此外，政府福利的緊縮也導致部分家庭縮減開支。

佛倫表示，人們對加油站的價格感到擔憂，也對某些關於未來可能上漲的論點感到憂心；雖然消費者的習慣尚未出現明顯改變，食品雜貨支出仍保持穩健，但若整體經濟挑戰持續，消費者負擔能力可能進一步惡化。

克羅格計劃明年開設70至80家新門市，數量是2026年開店數的兩倍。儘管正在關閉部分據點，該公司表示，門市總數整體呈正成長，且有加快速度之勢。隨著消費者愈發重視速度，新據點將在持續擴張的線上購物中扮演重要角色。

沃爾瑪 好市多 Costco

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