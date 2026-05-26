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迷你攜帶式風扇 獲誇「迪士尼必備生存裝備」

編譯尤寶琪／即時報導
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PlayHot的可折疊充電「金星渦輪」風扇。圖取自Amazon.com
PlayHot的可折疊充電「金星渦輪」風扇。圖取自Amazon.com

距離夏天的第一天還有整整一個月，但這幾天的高溫，彷彿夏天好像提前到來了。氣溫紀錄不斷被打破，學校也提前放學。但儘管天氣如此炎熱，生活還是得照常過，免不了得到處走動。如果你還沒入手一個可以隨時隨地降溫的手持風扇，那建議你別再糾結分析哪個「國殤紀念日」(Memorial Day)優惠比較佳，趕緊入手這款PlayHot的可折疊充電「金星渦輪」風扇。目前這款電扇有15%的優惠，但即使是原價，它也獲得了無數用戶的好評。

你可以把它拿在手裡、戴在身上，或放在床頭櫃、書桌或桌子上，享受清涼。最重要的是，它吹出的涼風強勁無比，一位用戶甚至說它足以媲美落地扇。還有不少人稱讚它是酷暑中的「救星」，而且價格才不到20元。

這款電扇採用六葉扇葉和高功率無刷馬達(brushless motor)，品牌方聲稱其轉速是傳統電扇的三倍。雖然聽起來難以置信，但評論卻似乎證實了品牌方的聲稱。

「這玩意兒體積小巧，卻擁有噴射引擎般的強勁動力，」寵物主人薩賓那這樣描述， 「一檔風力輕柔，如同耳語；二檔風力微弱，如同微風拂面；三檔風力強勁，四檔風力足以吹乾衣物；五檔風力更是驚人，吹倒了我的盆栽，讓我的狗狗焦慮不安，差點兒就飛上天了。」

「這風扇太棒了！」另一位使用者評論讚歎道，「⋯⋯這小電扇的風力驚人。它有好幾個檔位，而且你根本不需要開到最高檔就能有效吹乾。」甚至有人說它的風力堪比“大型電扇”，吹出的涼風「真的能把汗水吹乾」。

沒錯，就是這樣。

這個小電扇的另一個賣點，是它的超長續航力；品牌方聲稱其續航時間長達12小時，但有使用者的評測表示，一次充電就能用上好幾天；甚至有人稱之為「迪士尼必備生存裝備」。

使用者尤其喜歡這款電扇的簡潔設計，只有一個開關按鈕和五檔可調風速。重量不到半磅，方便攜帶，可以輕鬆放進包包或手提包，還配有掛繩，讓你可以把它掛在脖子上。或者，也可以把它折起來放在桌上，坐著的時候就能吹出涼爽的風。

迪士尼 寵物

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