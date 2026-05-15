杜拜巧克力爆紅 好市多趕上潮流推出新甜品

好市多(Costco)。美聯社

好市多(Costco)近期與冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs)合作，推出獨家限量的杜拜 風味巧克力 冰棒，以招牌的開心果內餡搭配脆皮口感，搶攻冷凍甜點市場。

根據TheStreet報導，「杜拜巧克力」(Dubai Chocolate)最初是由居住在杜拜的英籍埃及 裔女性莎拉．哈穆達(Sarah Hamouda)於2021年發明。當時正懷著第二胎的她，因孕期突如其來的強烈食慾而獲得靈感，進而研發出這款風靡全球的甜點。這款巧克力最大的特色，在於濃郁滑順的巧克力外層中，包裹著香甜細緻的開心果醬與中東芝麻醬並加入酥脆的庫納法(Knafeh)碎絲增添口感層次。庫納法則是一種經典中東甜點，通常以絲狀麵糰、軟質乳酪與糖漿製成。

如今這股「杜拜巧克力」熱潮，已從精品咖啡館一路延燒至各大超市，甚至連好市多的冷凍食品區也開始出現全新變體商品。雖然好市多過去曾販售過多款杜拜風格的巧克力產品，但最新推出的品項是來自哈根達斯的獨家商品。

美食網站「All Recipes」指出，這款全新的「杜拜風格巧克力冰棒」(Dubai Style Chocolate Ice Cream Bars)以濃郁香滑的開心果冰淇淋為內餡，外層包覆絲滑牛奶巧克力，並撒上烘烤過的麵包絲(kataifi)，賦予了哈根達斯冰棒招牌的杜拜巧克力脆感。這款哈根達斯杜拜風格巧克力冰棒將以每盒20支迷你冰棒的規格販售。

不過，並非所有好市多會員都能買到這款熱門點心，根據品牌方表示，德州與東南部地區的好市多門市將不會販售此商品。「今日美國」(USA Today)指出，該產品預計售價落在15.49元至15.99元之間，實際價格則會依各地市場而有所不同，不過，TheStreet零售顧問兼RTMNexus執行長多米尼克·米塞蘭迪諾(Dominick Miserandino)則認為，這次合作可說是好市多整體行銷策略中相當高明的一步。