Trader Joe's 迷你保溫托特包 夏季新款即將開搶

Trader Joe's即將推出一批全新的保溫迷你托特包，預料會如去年夏季所引發的瘋狂熱潮般，再度吸引粉絲搶購。美聯社

Trader Joe's已不僅是一家連鎖超市，同時也是時尚品牌；從遭瘋搶的粉色系托特包，到可愛的萬聖節 迷你托特包，屢屢風靡社群媒體 。

在夏季來臨之際，Trader Joe's即將推出一批全新的保溫迷你托特包，預料會如去年夏季所引發的瘋狂熱潮般，再度吸引粉絲搶購。新款迷你保溫托特包將於5月20日上市，售價為4元。

Trader Joe's迷你保溫托特包

雅虎 （Yahoo）新聞報導，兩款不同設計圖案的迷你保溫托特包將於今夏上架。第一款是顧客熟悉且喜愛的經典款式：亮藍、紫、綠和橘色提袋，搭配流行的棕櫚樹圖案；第二款則是簡單條紋保溫提袋，兩側印有Trader Joe's標誌。

此次新推出的條紋保溫提袋，是為了搭配預計今夏登場的全新條紋迷你帆布托特包而設計；雖然新款帆布包將採用低調的配色，但保溫提袋的條紋卻鮮明大膽，如藍配綠或紅配粉。

每款1.5加侖的提袋內襯皆採用隔熱材質，兼具實用與時尚。Trader Joe's公關經理羅德（Nakia Rohde）透露，提袋上方還具備拉鍊開口與加固提把。

保溫托特包有哪些用途？

Trader Joe's的迷你帆布提袋用途廣泛，無論是當作隨身手提包，或是用來裝載單日採買的雜貨都十分合適，但保溫托特包究竟有何用途？

羅德表示，這些堅固的提袋即使空著也能保持長方形輪廓，因此比一般托特包更適合當作便當盒使用；許多顧客發現，當用它來裝便當帶去學校或上班時，十分引人注目。

迷你保溫袋內可裝下便當盒、數個冰袋、餐具以及一些零食；無論帶到辦公室或海灘，都能在保持食物冷藏下，展現個人時尚風采。

如何搶購迷你保溫托特包

死忠的Trader Joe's粉絲早已知道，搶購迷你托特包的排隊人潮，不輸演唱會購票長龍。有顧客表示，曾在凌晨便開始排隊，只為買到一個永遠熱門的迷你帆布提袋，而這款保溫袋預計也會引起同樣的熱潮。

各地的Trader Joe's很可能在開店一早便開始販售這款保溫托特包；有時，門市會在一天中的不同時段分批釋出貨源。若當地門市庫存充足，隔天還有機會買到。

Trader Joe's這款色彩鮮豔的迷你保溫托特包採限量發售，有興趣的民眾動作要快。