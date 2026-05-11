多功能伸縮清潔桿 打掃天花板、吊扇不用爬上爬下也不腰疼

多功能伸縮清潔桿。圖取自Amazon.com

到了吊扇和空調運轉的季節，終於可以清理冬天積聚在通風口和百葉窗裡的灰塵了，而無論是清掃高處、角落蜘蛛網、擦拭窗戶，還是清潔其他難以觸及的地方，這款售價不到40元的多功能伸縮桿廣獲網友好評，清潔變得更輕鬆、安全，甚至還帶來點樂趣，尤其適合不喜歡爬梯子的人。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這個伸縮桿套組包含一根5呎長的主桿，配有舒適的軟墊握把，以及一根可伸長至12呎的伸縮桿，讓您輕鬆清潔高達20呎的空間。更棒的是它附有三個可輕鬆更換的刷頭：一個帶雪尼爾絨(chenille)的窗戶清潔刷、一個蓬鬆的超細纖維除塵刷、一個專門除蜘蛛網的蓬鬆刷頭，是一款真正多功能的居家清潔產品。

有了它，就能告別站在椅子或梯子上努力平衡、清潔狹窄角落的過往。一位用戶表示他厭倦了過去16年都拖著笨重梯子清潔家中，用了這根伸縮桿後可以雙腳穩穩站在地上清潔窗戶、吊扇和天花板，你之前都去哪兒了？”

用戶們對這款清潔器的品質讚不絕口，並說刷頭非常易於清潔和維護，有用戶表示只需裝上延長刷頭，就能輕鬆清除屋簷上的蜘蛛網；換上另一刷頭就能清潔外窗，「這簡直是救星！」他們也喜歡不用時可以折疊收納的設計，有用戶指出它非常適合清理閣樓或車庫角落的蜘蛛網，而且可以縮到很小的尺寸，方便收納在走廊的壁櫥裡。

除了使用方便之外，不少用戶都提到這款伸縮桿帶來的安全性，能安全站在地上清潔高處。一位用戶寫道他坐輪椅搆不到家裡的天花板，也根本不能考慮用梯子，他試過另外兩款伸縮桿清潔刷，一款如果坐著還是構不著，另一款伸長後又太不穩，而這款幾乎完美。

另一位用戶表示年歲漸長，不敢爬家裡那把3呎高的梯子，更何況有些地方那把梯子也構不到；自從買到這款伸縮桿後，「蜘蛛網根本無處遁形。我可以輕鬆清掃到冷氣進氣口，毫不費力。」也有用戶擔心丈夫老是爬上爬下而購入，「真不知道我為什麼搞這麼久才買它…幾分鐘就能把那些討厭的蜘蛛網清理乾淨。」

這根伸縮桿用來清潔家中吊扇、書架、家具上方都絕對能勝任，但其實也非常適合戶外清潔，例如烘衣機排風口、移除屋頂上的落葉、清潔監視器與泛光照明燈周圍等等。