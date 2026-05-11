我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

留美求職路處處是難關 國際學生邊找工作邊準備離開

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

多功能伸縮清潔桿 打掃天花板、吊扇不用爬上爬下也不腰疼

編譯廖振堯／即時報導
多功能伸縮清潔桿。圖取自Amazon.com
多功能伸縮清潔桿。圖取自Amazon.com

到了吊扇和空調運轉的季節，終於可以清理冬天積聚在通風口和百葉窗裡的灰塵了，而無論是清掃高處、角落蜘蛛網、擦拭窗戶，還是清潔其他難以觸及的地方，這款售價不到40元的多功能伸縮桿廣獲網友好評，清潔變得更輕鬆、安全，甚至還帶來點樂趣，尤其適合不喜歡爬梯子的人。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這個伸縮桿套組包含一根5呎長的主桿，配有舒適的軟墊握把，以及一根可伸長至12呎的伸縮桿，讓您輕鬆清潔高達20呎的空間。更棒的是它附有三個可輕鬆更換的刷頭：一個帶雪尼爾絨(chenille)的窗戶清潔刷、一個蓬鬆的超細纖維除塵刷、一個專門除蜘蛛網的蓬鬆刷頭，是一款真正多功能的居家清潔產品。

有了它，就能告別站在椅子或梯子上努力平衡、清潔狹窄角落的過往。一位用戶表示他厭倦了過去16年都拖著笨重梯子清潔家中，用了這根伸縮桿後可以雙腳穩穩站在地上清潔窗戶、吊扇和天花板，你之前都去哪兒了？”

用戶們對這款清潔器的品質讚不絕口，並說刷頭非常易於清潔和維護，有用戶表示只需裝上延長刷頭，就能輕鬆清除屋簷上的蜘蛛網；換上另一刷頭就能清潔外窗，「這簡直是救星！」他們也喜歡不用時可以折疊收納的設計，有用戶指出它非常適合清理閣樓或車庫角落的蜘蛛網，而且可以縮到很小的尺寸，方便收納在走廊的壁櫥裡。

除了使用方便之外，不少用戶都提到這款伸縮桿帶來的安全性，能安全站在地上清潔高處。一位用戶寫道他坐輪椅搆不到家裡的天花板，也根本不能考慮用梯子，他試過另外兩款伸縮桿清潔刷，一款如果坐著還是構不著，另一款伸長後又太不穩，而這款幾乎完美。

另一位用戶表示年歲漸長，不敢爬家裡那把3呎高的梯子，更何況有些地方那把梯子也構不到；自從買到這款伸縮桿後，「蜘蛛網根本無處遁形。我可以輕鬆清掃到冷氣進氣口，毫不費力。」也有用戶擔心丈夫老是爬上爬下而購入，「真不知道我為什麼搞這麼久才買它…幾分鐘就能把那些討厭的蜘蛛網清理乾淨。」

這根伸縮桿用來清潔家中吊扇、書架、家具上方都絕對能勝任，但其實也非常適合戶外清潔，例如烘衣機排風口、移除屋頂上的落葉、清潔監視器與泛光照明燈周圍等等。

上一則

全美8宜居山城 專家：趁房價未飆升前入手

延伸閱讀

衣服洗好沒立刻曬、盆栽澆太多水...這些習慣都會讓家裡發霉

衣服洗好沒立刻曬、盆栽澆太多水...這些習慣都會讓家裡發霉
電動牙線棒 適合手不靈活的年長者、關節炎患者

電動牙線棒 適合手不靈活的年長者、關節炎患者
減輕拇指外翻疼痛 這款凝膠分趾套被稱「救星」

減輕拇指外翻疼痛 這款凝膠分趾套被稱「救星」
低耗能全屋風扇 迅速為住家降溫

低耗能全屋風扇 迅速為住家降溫

熱門新聞

商用卡車司機憑藉商用駕駛執照（CDL）在全國各地運送貨物。完成課堂模擬訓練後，學員必須通過路考。平均年薪約為 6萬5000元，並有機會獲得按里程計算的獎金。示意圖。路透

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

2026-05-03 13:33
番茄。Image by Katharina N. from Pixabay

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

2026-05-05 09:15
零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)。美聯社

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

2026-05-08 11:14
科學家研發出一種新療法，透過在實驗室中培育活體人類膝關節，為退化性關節炎患者帶來希望。（圖／123RF）

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

2026-05-04 12:15
規律的身體活動有助於促進腦部血液循環，並維持認知功能。（圖／123RF）

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

2026-05-08 10:16
炒蛋。Image by Mario Cvitkovic from Pixabay

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

2026-05-05 10:15

超人氣

更多 >
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」