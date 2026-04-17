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Trader Joe's 蒜香奶油洋芋片 顧客票選年度最愛零食

編譯彭馨儀／即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。路透
連鎖超市Trader Joe's。路透

Trader Joe's年度顧客票選最愛零食，蒜香奶油愛爾蘭洋芋片(Garlic Butter Irish Potato Chips)今年首次榮登榜首。

Real Simple報導，TJ每年都會舉辦顧客選擇獎(Customer Choice Awards)，票選最鍾愛的零食、餐點與甜點。評選標準並非新品上市，而是回頭率與忠誠度，自己吃，也推朋友入坑，希望永遠不會從貨架上消失。

吃過蒜香奶油愛爾蘭洋芋片應該懂，它絕非普通薯片。蒜香濃鬱撲鼻卻不刺鼻，與奶油醇厚風味完美平衡，每一口都比普通薯片更讓人容易滿足，還有那炸得金黃酥脆的口感，你會無意識自己一下就把整袋嗑光。

蒜香奶油愛爾蘭洋芋片之所以如此美味，就是因為與貨架上其他薯片零食完全不同，略帶鹹味，香濃剛剛好，有吃有滿足，又不會因為吃太多而覺得不舒服。

而且它雖然是零食，卻可以變身料理配角，運用廣泛。直接從袋子裡拿出來吃很好吃之外，也可以夾在三明治或漢堡，真的很搭，可以增加麵包體額外的酥脆口感。另外，也非常適合蘸醬吃，尤其是搭配清涼柔滑的醬料，可以平衡蒜香。如果你想讓吃食更有趣，可以把洋芋片碾碎撒在起司通心麵(mac and cheese)或歐姆蛋，看了這麼多，就知道為什麼蒜香奶油愛爾蘭洋芋片這麼受歡迎了。

單吃、混搭，都好吃，讓人一買再買，也難怪被TJ的顧客選擇獎相中，默默占據購物清單霸主一席之地。而這款蒜香奶油愛爾蘭洋芋片，就是剛好做到這一點，夠獨特，任誰都覺得特別，而且夠熟悉，讓人忍不住一次又一次地選擇購買。

除了顧客選擇獎之外，Reddit用戶也對這款洋芋片讚不絕口。一名網友評論，「我剛發現這款洋芋片，實在是太好吃了！它的口感紮實，與濃鬱的風味相得益彰。會讓我一直吃，停不下來！」另一名網友還說，「我平時不太愛吃薯片，但這款真的會讓人吃上癮！滿滿的蒜香美味，盡在一袋之中。」

所以，如果你還沒嚐過這款薯片，那就趁下次去Trader Joe's的時候至少買個一兩包吧！當這麼多人都支持某種特定零食時，可能不單單是炒作；可以肯定的是，只要吃過，就會很快再買一包。

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