釋放雙腳 Nike拖鞋舒適耐穿又時尚

Nike Victori One黑色拖鞋。圖取自Amazon.com

知名運動品牌Nike運動鞋瘋迷全球，其中一款塑料拖鞋，舒適耐穿且設計感十足，也是許多消費者釋放雙腳的最佳選擇。

財經新聞暨金融網站The Street報導，電商 平台亞馬遜 (Amazon )推出65折促銷活動，Nike Victori One黑色拖鞋原價37元，限時特價售35元（價錢以亞馬遜網站為準），而且有四種顏色可供選擇。

這款Victori One拖鞋對於習慣在家光腳的消費者來說，簡直是一大救星，無論是去車道拿包裹、還是看到狗狗在院子裡亂吃東西或是從車庫裡拿東西，只需短短數秒時間，穿上它就可輕鬆走出家門，即使是寒冷冬天，只要穿上厚襪子也沒問題，此外這雙Nike拖鞋也很適合去海灘、健身房或日常休閒穿著。

有消費者在網路發文直言其優點：「舒適且穿脫方便。」並且讚不絕口表示：「這雙拖鞋太方便了，出門跑步的時候特別舒服，具有緩衝感，而且穿起來非常順滑。」

這款拖鞋和其他耐吉產品一樣，設計時尚且實用耐穿，柔軟的泡棉中底讓踏出去的每一步都倍感舒適，寬大的鞋面採用捲邊設計，不會勒腳，符合人體工學的鞋墊刻印紋理圖案，有助於穩定雙腳，就連鞋底也經過精心設計，提高表面抓地力，強化步行穩定度。

這款耐吉拖鞋諸多優點也讓更多消費者放心購買，累計超過1萬5000名顧客給予五顆星的好評，其中一位買家還大讚Victori One為「完美拖鞋」(The perfect slide)，並強調：「物超所值，上一雙我穿了將近6年時間。」