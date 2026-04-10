我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3月整體通膨急升 但核心CPI平穩

美副總統范斯預期會談有正面成果 但警告伊朗別耍美國

好市多熱門甜點回歸 粉絲等不及要嚐鮮

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

好市多(Costco)再掀甜點熱潮，一款曾因安全問題下架的布朗尼冰淇淋組合重新回歸，引發社群瘋傳，價格親民、加熱即食的特色，讓消費者紛紛搶購，也再度展現品牌強大吸引力。

根據Good Housekeeping報導，好市多在超市界擁有最忠實的粉絲群，無論是為了值回票價的會員費或單純對品牌的忠誠度。每隔幾個月，消費者就會為了一款在網路暴紅的新產品而瘋狂，Island Way冰糕、巧克克碎片條裝蛋糕及巧克力榛果甜甜圈，都曾是在網路上掀起關注的熱門商品。這次發現的甜點新寵也不例外。

本月初，TikTok帳號@relatablesahmof2分享了一段影片，特別介紹好事多受歡迎的甜點重出江湖：Heavenfull布朗尼平底鍋蛋糕配香草冰淇淋(Heavenfull Brownie Skillet with Vanilla Ice Cream)，售價13元，內含8份冷凍預製甜點，這款點心極具吸引力的主因在於其便利性。

tiktok loading...

布朗尼與冰淇淋採分開包裝，消費者只需將布朗尼放入微波爐加熱約45秒，營造出溫熱熔岩般的質地，再放上一球香草冰淇淋，即可享受完美的冷熱感官體驗。該產品先前在2024年底曾從好市多貨架下架，當時加拿大食品檢驗局(CFIA)因其可能含有塑膠而要求回收。如今該甜點已重回賣場，但部分TikTok用戶指出各分店的供應情況可能有所不同，消費者可以使用由Instacart支援的好市多當日配送(Same-Day)網站查詢附近分店庫存。

粉絲的反應相當熱烈，評論區充滿興奮的留言，一名用戶寫道，「我想我今天得去一趟好市多(嘆氣)」，另一位則補充說，「喔，他們會見到我的，」其他網友則對這款冷凍新品感到驚訝，有人驚呼說，「居然有附冰淇淋？」甚至有人開玩笑說要為了這款甜點去辦好市多會員。

好市多 加拿大 Costco

上一則

平價是王道 早餐連鎖店IHOP跟進推超值菜單

延伸閱讀

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
不是都好 這款好市多麵包 被會員吐槽買了後悔

不是都好 這款好市多麵包 被會員吐槽買了後悔
好市多新款威士忌與熱狗套餐何干 竟暴紅大賣

好市多新款威士忌與熱狗套餐何干 竟暴紅大賣
好市多新款威士忌與熱狗套餐何干 竟暴紅大賣

好市多新款威士忌與熱狗套餐何干 竟暴紅大賣

熱門新聞

示意圖。Image by Waqar Hassan from Pixabay

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

2026-04-08 12:32
很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上。（123RF）

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

2026-04-06 11:17
南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）。圖：pixabay

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

2026-04-02 09:16
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2026-04-05 13:39
研究顯示，營養均衡的飲食能長期促進身體與心理健康；示意圖。（圖／123RF）

研究：幸福、長壽的人 每天都做這6件事

2026-04-03 09:08
越南會安古城。Image by Hiếu Nguyễn from Pixabay

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

2026-04-09 11:28

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...