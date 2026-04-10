好市多熱門甜點回歸 粉絲等不及要嚐鮮

好市多(Costco)。美聯社

好市多 (Costco )再掀甜點熱潮，一款曾因安全問題下架的布朗尼冰淇淋組合重新回歸，引發社群瘋傳，價格親民、加熱即食的特色，讓消費者紛紛搶購，也再度展現品牌強大吸引力。

根據Good Housekeeping報導，好市多在超市界擁有最忠實的粉絲群，無論是為了值回票價的會員費或單純對品牌的忠誠度。每隔幾個月，消費者就會為了一款在網路暴紅的新產品而瘋狂，Island Way冰糕、巧克克碎片條裝蛋糕及巧克力榛果甜甜圈，都曾是在網路上掀起關注的熱門商品。這次發現的甜點新寵也不例外。

本月初，TikTok帳號@relatablesahmof2分享了一段影片，特別介紹好事多受歡迎的甜點重出江湖：Heavenfull布朗尼平底鍋蛋糕配香草冰淇淋(Heavenfull Brownie Skillet with Vanilla Ice Cream)，售價13元，內含8份冷凍預製甜點，這款點心極具吸引力的主因在於其便利性。

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布朗尼與冰淇淋採分開包裝，消費者只需將布朗尼放入微波爐加熱約45秒，營造出溫熱熔岩般的質地，再放上一球香草冰淇淋，即可享受完美的冷熱感官體驗。該產品先前在2024年底曾從好市多貨架下架，當時加拿大 食品檢驗局(CFIA)因其可能含有塑膠而要求回收。如今該甜點已重回賣場，但部分TikTok用戶指出各分店的供應情況可能有所不同，消費者可以使用由Instacart支援的好市多當日配送(Same-Day)網站查詢附近分店庫存。

粉絲的反應相當熱烈，評論區充滿興奮的留言，一名用戶寫道，「我想我今天得去一趟好市多(嘆氣)」，另一位則補充說，「喔，他們會見到我的，」其他網友則對這款冷凍新品感到驚訝，有人驚呼說，「居然有附冰淇淋？」甚至有人開玩笑說要為了這款甜點去辦好市多會員。