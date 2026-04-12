外送點餐更方便了 亞馬遜AI語音助理變身服務生

擁有支援人工智慧（AI）語音助理Alexa+裝置的亞馬遜用戶，很快就能透過對話方式在餐飲外送平台UberEats和Grubhub下單，像對待一位服務生般與Alexa交談。（路透）

擁有支援人工智慧（AI）語音助理Alexa+裝置的亞馬遜 用戶，很快就能透過對話方式在餐飲外送平台UberEats和Grubhub下單，像對待一位服務生般與Alexa交談。

紐約郵報報導，點外送時無需開啟UberEats或Grubhub的網頁或應用程式，只需透過亞馬遜裝置開始下單；例如可要求Alexa+搜尋義大利 餐廳、多加點番茄醬，或是在過程中隨時修改訂單。

亞馬遜在近日發布的新聞稿中表示，想像一下，可以像對待服務生那樣點外送：隨時改變主意、提出問題並要求客製化，都可在一連串對話中完成；這正是Alexa+與Grubhub與Uber Eats合作的外送訂餐新方式。

開始下單前，顧客可以請Alexa+瀏覽特定餐廳選項，例如義大利或墨西哥料理；若已屬意特定餐廳，亦可透過Alexa+直接跳轉至該店家。

裝置上將會開啟一個視窗，顯示訂單內容。若在對話中變更訂單、修改餐點項目，或決定改點兩個漢堡而非一個，螢幕上的訂單將即時更新。

Alexa+會在顧客對菜單有疑問或需要協助下單時介入，顧客可以詢問「肉食愛好者披薩」（meat lovers’ pizza），這會讓Alexa+在菜單中找出最接近的選項；或者說「來份甜點」（Show me desserts）來查看甜點菜單。

在顧客確認購買前，螢幕上會顯示購物車摘要，包含商品名稱、數量、單價及總金額。消費者還可隨時詢問「Alexa，我的餐點在哪裡？」，以查看外送進度。

亞馬遜Alexa的用戶在下單前，需透過應用程式將Uber或Grubhub帳戶與裝置綁定；綁定帳戶後，也能重新訂購先前點過的餐點。

這項新的外送服務已開始在Echo Show 8觸控螢幕及更大尺寸的裝置上逐步推出。

亞馬遜表示，這種新的點餐方式只是打造更自然、對話式語音助理的最新一步，不同於在雜貨採買、旅遊規畫等任務所採用的典型問答模式。