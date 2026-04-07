5/29前 亞馬遜會員每周五加油可享20美分折扣

亞馬遜Prime會員即日起至5月29日，只要精準掌握加油時機，每周五可將其原享有的10美分折扣加倍，每加侖汽油最高可享20美分優惠。路透

美伊戰火導致油價攀高，但現在亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）或許能讓會員們在加油時少心痛一點。紐約郵報報導，亞馬遜Prime會員即日起至5月29日，只要精準掌握加油時機，每周五可將其原享有的10美分折扣加倍，每加侖汽油最高可享20美分優惠。

雖然無法「隨時加滿」，但在油價起伏不定的當下，有總比沒有好。據消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，駕駛需透過亞馬遜的省油優惠（fuel savings）頁面啟用此優惠，並綁定免費的Earnify帳戶；之後，只需開至參與這項活動的加油站，輸入手機號碼或使用綁定的信用卡付款即可。

此項優惠適用於全美bp、Amoco、ampm及Thorntons加油站約7500個據點，若要省點錢可能需繞點路才能如願。不過，對於日常通勤者或自駕出遊的旅客來說，這些小錢很快就能累積成一筆可觀的金額。

此外，若與另一位成年人同住，還有個小漏洞可鑽：Prime會員可與一名同住家庭成員共享優惠，意即可享雙重折扣，每周五兩人合計每加侖最多可省下40美分。

對更精明的消費者來說，若將Prime會員資格與Prime Visa卡搭配使用，還能讓優惠更加超值，在每加侖折扣外，還能享有2%的現金回饋。

當然，如果離最近的參與活動加油站遠在數英里之外，或對亞馬遜沒那麼感興趣，其他信用卡可能會提供更簡單、無附加條件的加油回饋。

華盛頓郵報（Washington Post）先前報導，車主正想盡辦法應對高油價，甚至跑到賭場加油。在西部，加州部分賭場透過獎勵計畫提供加油優惠，讓忠實玩家能兌換積分以獲得折扣。在全美油價最貴的州、每加侖近6元，這儼然是一誘人賭注。

與此同時，全國其他地區的情況則各異。在德州，駕駛人支付的價格接近每加侖3.5元；而俄勒岡州與內華達州的油價則緊追加州，每加侖在5元上下。

東岸的油價雖緩慢攀升，但尚未達到令人恐慌的程度。在紐約州 與新澤西州 ，每加侖油價目前仍低於4元；儘管「帝國之州」最近幾周經歷了劇烈波動，從約3元攀升至近4元。

這是自2022年以來油價首次逼近該水準；當時因俄烏戰爭引發全球動盪，汽油價格曾短暫突破每加侖5元大關。

如今，新的地緣政治緊張局勢，再次壓縮供應並推高價格；無論是亞馬遜Prime會員福利還是賭場獎勵方案，駕駛人正四處尋求任何可能的省錢機會。