偷漲價？麥當勞外送出現「小額訂單費」 顧客跳腳

麥當勞最近因漲價而備受抨擊，對某些顧客而言，這家速食連鎖店的漢堡和薯條都變貴了。路透

麥當勞 最近因漲價而備受抨擊，對某些顧客而言，這家速食連鎖店的漢堡和薯條都變貴了。麥當勞一向以自家的McDelivery外送服務為傲，標榜無論訂單多少都適用；但一位顧客的小額訂單附加的費用，卻讓社群平台Reddit用戶氣得跳腳。

每日郵報報導，在Reddit上，這位麥當勞顧客發現外送訂單中附了一筆奇怪的費用；除了標準的外送費和服務費外，還額外加收了3.5元的「小額訂單費」（small order fee）。他說，他用了員工折扣，但因這筆愚蠢的費用，透過DoorDash訂購反而更便宜。

有網友指出，既然會被收3.5元，這位Reddit用戶可以再加點，這樣反而能省錢。一位Reddit用戶表示，應該是總金額低於15元的緣故，大部分店家都會對外送收取這類費用，他通常會找些小東西來補足金額，這樣至少不會白白多付這筆錢。

另一位用戶說，她總是選買一送一的雙層起司漢堡，昨天才發現加美乃滋要收50美分，這讓她打消念頭，最後改在家吃飯；不過，不是每家分店都會收取這費用。

這些「小額訂單費」對麥當勞應用程式並非新鮮事，該公司最早於2022年11月推出這項費用，顧客需達到12元的門檻才能免除。

雖然DoorDash沒有列出「小額訂單費」，但會對麥當勞外送服務向顧客收取費用。在紐約，透過DoorDash訂購5.29元的麥香雞，需額外支付1.99元外送費、3元服務費，以及1.99元的「紐約市監管回應費」（NYC Regulatory Response Fee）；加上稅與各項費用，這份5.29元的麥香雞總價將飆升至12.74元。其他外送平台，如Postmates和Uber Eats，也採用類似的外送費用政策。

這筆「小額訂單費」並非麥當勞首度被指控暗中漲價。2024年，麥當勞因一則在社群媒體 上瘋傳的貼文而飽受指責，該貼文顯示大麥克套餐價格高達18元或以上，成為疫情後速食業漲價的典型代表。