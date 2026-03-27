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這雙人字拖 足底筋膜炎患者夏天必備

編譯彭馨儀／即時報導
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Aerothotic夾腳拖。圖取自Amazon.com
Aerothotic夾腳拖。圖取自Amazon.com

如果你有足底筋膜炎(plantar fasciitis，PF)，一定知道有雙好的涼鞋很重要。

雅虎(Yahoo)健康專欄報導，足弓拖鞋(orthotic flip-flops)永遠不嫌多。

一款熱銷的Aerothotic夾腳拖，買過都說讚，一堆人大讚它與Vionic和Oofos等品牌不相上下，甚至更勝一籌。亞馬遜春季大促銷快閃(Amazon's Big Spring Sale Lightning Deals)，原價50元現在特價不到29元，但尺寸、顏色不同，價格會有所不同。

如果你一直在等這款夾腳拖打折，這可是難得一見的好康，也是今年以來的最低價，而且春季到來，估計短期內不會再有更多特價。

筆者身為足底筋膜炎患者，足弓拖鞋幾乎從不離身，因為已經到了不能讓腳接觸平面的地步，否則足底筋膜炎就會發作，越來越多人都跟筆者一樣。專家指出，「我們注意到在家赤腳行走，足部和踝關節疾病的病例急劇增加，」紐約特種手術醫院(Hospital for Special Surgery，HSS)狄馬喬(Joe DiMaggio)足跟疼痛中心絡醫生(Dr. Rock G. Positano)說，「赤腳行走雖然很舒服，但會增加足部必須承受的壓力。」

隨時備一雙矯形拖鞋當然很有幫助，但好的矯形拖通常不便宜。特價的Aerothotic夾腳拖，它有深鞋跟杯和PU複合GEL鞋墊提供良好支撐，還有加厚鞋帶和防滑鞋底，確保穿著穩固舒適，已經有超過2.9萬個五星好評。

「買了一雙穿了24小時後，我又買第二雙，」一名買家評論，「很難找到好看又舒適的夾腳拖。我患有足底筋膜炎一年多。穿上合適的鞋子後，我的腳才恢復健康。找了好多鞋，終於找到我心愛的夾腳拖。」

「我已經穿了兩個夏天了，這雙人字拖也太棒了！」另一名買家說， 「天氣暖和的時候我經常穿這雙鞋。真希望冬天也能穿！我的腳很挑鞋！平底人字拖根本不行。最近我還穿這雙人字拖在夏威夷徒步崎嶇山路，不過不建議大家這麼做。我和鞋子都沒事，鞋子現在還跟新的一樣。我已經買了另一雙，準備今年夏天穿。」

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雅虎 亞馬遜 夏威夷

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