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愛自己動手維修 別錯過打折的Doyle螺絲刀組

編譯盧炯燊／即時報導
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螺絲起子。示意圖。Image by M W from Pixabay
螺絲起子。示意圖。Image by M W from Pixabay

喜歡 DIY 維修的人都知道，一套完整且方便良好的螺絲起子，是工具箱內必備的工具。美國知名的五金工具連鎖集團Harbor Freight， 旗下品牌 Doyle 最新推出一套六件的重型螺絲起子套裝，深受專業及業餘用家歡迎。

雅虎(Yahoo)的購物專欄介紹， Doyle 以「專為專業人士打造」為宣傳口號，定位於高性價比的專業級手動工具，專注於鉗子、扳手、螺絲起子及管鉗等產品，並以其耐用性、舒適的把手及良好的精度而聞名，是 Harbor Freight 的高端產品之一。

這次介紹的一套六件重型螺絲起子套裝，不僅受到專業人士歡迎，就連一般民眾也覺得很適用，一套售價現打折僅為24.99元。

值得留意的是，這套螺絲起子幾個特點。例如，螺絲起子桿採用六角形設計，可以套上扳手來增加扭力；螺絲起子頭設有繞線孔，方便快速彎曲電線；刀帽上標示刀頭類型，方便快速選擇等。

一般來說，專業維修人員都不會用鐵鎚敲擊螺絲起子頭，但對於很多DIY的人來說，偶爾都會這麼做，因此Doyle這套重型螺絲起子最大的兩把，是經過專門加固，可以承鐵鎚受敲擊。

到目前為止，網上留言把它列為「最佳之選」的評論屢見不鮮，在5星滿分中，它平均獲得4.8星評分，99%的用戶表示會推薦這款產品。

許多用戶尤其稱讚它的品質及耐用性，例如「物美價廉」、喜歡「它的握感和耐用性」等。一位顧客留言道，「用了50年了，這工具還能用」。甚至專業技工也對這款產品讚不絕口，並積極推薦Doyle 這個品牌。

當然，市面上也有其他廠商生產的數百種螺絲起子套裝。在購買前，最好先想想自己動手做東西時，可能需要哪類型的螺絲起子時才買不遲。

雅虎

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