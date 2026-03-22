好市多春季必買10款神物 網讚：皆低於40美元

好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

春季大掃除與換季潮來襲，「GoBankingRates」特別針對預算有限的退休族，評選出好市多（Costco）10件最值得囤貨的商品。這份清單涵蓋清潔用品、當季服飾到居家裝飾，每項單品售價均低於40美元，讓民眾在抗通膨的同時，也能享受高品質生活。

GTX太陽能LED路徑燈

春季是整理庭園與戶外空間的最佳時機。這套燈具一組4盞僅約40美元，平均每盞10美元。選購主因在於「太陽能供電」，對於精打細算的銀髮族來說，既能美化夜晚景觀，又能免除昂貴的戶外電費負擔，且免插電線安裝極度安全。

32 Degrees 女士短袖上衣

面對春季氣溫不穩與即將到來的旅遊季，這款襯衫因材質輕薄、透氣性佳成為首選。退休族偏好此款是因為其「高機能低價格」，在換季時大量採購，能以最低成本完成春季衣櫥更新，滿足居家與休閒多種場合需求。

Gerry 男士科技短褲

春天天氣逐漸回暖，正是戶外散步或園藝活動的好時節。這款科技短褲具備極佳的彈性與快乾特性，相比市售昂貴的登山品牌，其親民價格讓預算有限的老年人能輕鬆入手，享受舒適且時尚的運動體驗。

Lysol 消毒濕紙巾（4包裝）

春季大掃除的省錢神物。大包裝設計比散買更划算，能幫助退休族以更低成本完成全家環境的消滅細菌工作。

梅耶太太（Mrs. Meyer's）潔淨日洗手液

春季萬物復甦，細菌與病毒也活躍起來。4瓶裝組合平均每瓶僅5美元，選購這款是因其添加了天然精油，清潔時不傷手且味道清爽。對皮膚較薄、容易乾裂的老年人而言，是比一般強力化學洗劑更溫和且超值的護理選擇。

科克蘭（Kirkland Signature）抗過敏藥

春季是花粉過敏的高峰期，藥品支出常讓退休族感到壓力。這款自有品牌藥物每瓶裝有600顆，成分與名牌一致，但單顆成本極低。買一瓶就能抵過兩季的需求，是對抗春季鼻塞、流鼻水的CP值天花板。

TheraBreath 健康牙齦漱口水

深受老客戶喜愛，對抗口臭效果顯著。在好市多大量購買的單價遠低於連鎖藥局，是退休族維護口腔健康的省錢秘訣。

Sun Bum 防曬噴霧 SPF 50

隨著春季紫外線增強，方便的噴霧瓶設計讓老年人能輕鬆均勻塗抹全身，保護肌膚免受烈日傷害，兩瓶裝組合更具價格優勢。

海鮮玉米餅脆皮羅非魚（Tilapia）

春季晚餐講求清爽無負擔。這款魚柳裹滿玉米片與墨西哥辣椒，不僅烹飪快速，更省去了繁瑣的備料。對於不願在廚房久站的退休族來說，這款海鮮食材既能補充優質蛋白質，價格又比上餐館便宜許多。

紋身廚師（Tattooed Chef）烤盤蔬菜

換季期間容易缺乏維生素，這袋4磅重的蔬菜組合包含抱子甘藍、地瓜等多樣原型食物。選購原因是「營養均衡且高容量」，只需簡單烘烤即可食用，避免了採買多種單項蔬菜容易造成的腐爛浪費，符合精簡生活的原則。

好市多春季必買清單！美媒點10款神物 網讚：皆低於40美元

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