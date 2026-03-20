為泰勒絲設計訂婚戒 她的生意一飛沖天

知名歌手泰勒絲(Taylor Swift)。美聯社

知名歌手泰勒絲 (Taylor Swift)去年8月在Instagram發布訂婚消息，其中一張相片秀出鑲著近10克拉鑽石的黃金訂婚戒指。粉絲們迅速查出這枚華麗戒指出自盧貝克(Kindred Lubeck)之手，這位30歲的設計新秀創立自有品牌「Artifex Fine」三年後就做出了2025年、甚至可能是這十年最知名的戒指。

華爾街日報報導，盧貝克的父親傑伊(Jay Lubeck)是佛州的金匠，她曾拍下自己替戒指刻字的影片，其中一支累積990萬次觀看。從那之後，她開始收到客人的委託設計訂婚戒指。盧貝克也是社群經營好手，經常用溫柔舒緩的語調向粉絲展示創作過程。

2022年她創立「Artifex Fine」(拉丁語意為匠人)，表示自己的事業完全靠自己出資，第一批吊墜作品的原料費是她把所有積蓄拿去買三件古董珠寶再轉賣賺來的。她形容父親的店「是一個小海邊城鎮裡的小工作坊」，大學畢業幾年後她開始在那裡工作，新冠疫情期間空閒變多時，父親問她要不要學做珠寶，她便去上了雕刻課，當時立刻就覺得這是她的天命。細緻的漩渦花紋、微小花飾、纖細刻線，全由她手工雕刻，也成了她的品牌標誌。

盧貝克去香港參加寶石展、去義大利旅行時，會從華麗建築、窗台、門環汲取靈感，「手工創作讓我腦袋安靜下來，很禪意、很平靜，我的手做極細微的動作，想著能不能更小？能不能更精？」她形容自己的風格是華麗且充滿復古氣息，「現代珠寶裡看不到這種雕刻。」。她喜歡彩色與老礦石，比如泰勒絲訂婚戒指上的老礦式切工(old-mine)枕形鑽石，「現代切工像迪斯可舞球一樣閃，老礦式切工的光線更柔和。它們面更大、形狀也更不規則。」

去年她推出的「Vault Collection」以她收集一年的寶石來創作，發布後2天內2.5萬元以下作品全數售出，總額6.5萬元。但3萬元以上的作品(她稱之為「傑作」)買氣較低，直到泰勒絲訂婚消息曝光，盧貝克剩下價值10萬元的庫存瞬間售罄，自那之後她的社群追蹤翻倍達近40萬人。

目前在盧貝克的網站Artifex Fine，所有產品都賣完了。

盧貝克回想2020年在工作室裡專注製作一件銀飾時，坐在她身旁的珠寶匠突然問她：「你這件作品想達成什麼？」她回答：「我想看到自己的名字受聚光燈注目。」對方卻回她一句：「妳永遠不可能成為下一個大牌珠寶設計師。」現在，盧貝克說她的目標是讓作品令人感到敬畏，「我可能需要很久才會推出新作品，但我希望讓人瞠目結舌，這是唯一標準。」