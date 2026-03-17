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兼具太陽能充電功能行動電源 3.9萬消費者按讚

編譯尤寶琪／即時報導
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太陽能行動電源。圖取自Amazon.com
太陽能行動電源。圖取自Amazon.com

多年來，我們目睹了全球暖化導致的極端氣候日益增加；從大規模洪水到停電，凸顯了人們在缺乏像是可靠電力等基本生活必需品的情況下，變得有多脆弱不堪；因此，在自家工具箱裡，添置一個像這樣的太陽能行動電源，不僅能讓你應對未知情況，還能幫助你與親朋好友保持聯繫。

這款便攜式行動電源，能在停電而手機電量只剩2%的突發情況下，起到至關重要的作用；一旦吸收足夠的陽光充電，它就能快速充電，讓你的電子設備保持電量充足，消除焦慮。

這款10000mAh的行動電源，採用鋰鈷電池，可透過USB-C或USB-A連線充電，同時也支援Qi無線充電；根據品牌方，充滿電後，它可以為一台iPhone 8充電三次以上，為一台iPhone 14 Pro充電兩次以上，為一台iPad Air充電一次。

這款行動電源內建雙頭手電筒、指南針和IPX5級防水等實用功能，無論你是在健行、戶外露營或遇到停電，都能讓人倍感安心，也難怪有超過3萬9000名消費者，在滿分5顆星的評價中，給這款行動電源4.3顆星的高分評價。

名為安吉兒(Angel)的使用者評價指出：「我平常在亞馬遜上買東西都不寫評論，但這款產品真的讓我忍不住要分享一下，因為它不僅支持太陽能充電，還能用USB-C數據線充電，而且還自帶手電筒和迷你指南針。最讓我驚喜的是它支援無線充電！就算你把USB Type-C充電線弄丟了，只要手機開機，你就還是可以用無線充電⋯⋯手電筒亮度很高，非常實用，整體品質也對得起這個價格，而且它的表現真的太棒了！我非常滿意！ 」

另一位使用者漢考克(Darla Hancock)寫到：「我剛買了第二個。第一個用了三年，幾乎每天都在用。『太陽能』充電其實需要花上好幾天⋯⋯它真是個可靠的電源，可以保持好幾天的電力！而且它能快速地為任何連接的設備充電。強烈推薦。 」

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