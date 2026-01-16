超強床墊專用吸塵器 塵蟎、黴菌、污垢剋星

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
FEPPO床墊吸塵器。圖取自Amazon.com
FEPPO床墊吸塵器。圖取自Amazon.com

床墊比想像中要髒許多，倫敦西敏大學（University of Westminster）醫學微生物學家穆罕默德（Manal Mohammed）表示，一般床墊可能藏有數千隻塵蟎，牠們以人的死皮細胞、汗水、食物殘渣為食，並產生數百萬顆排泄物；此外，床墊的保濕保暖特性，也容易滋生黴菌與真菌。

雖然噁心，但別急著丟掉床墊，徹底清潔才是正確之道。穆罕默德指出，解決與塵蟎、細菌「共枕」的方法之一是使用配備紫外線燈的專用床墊吸塵器。這類手持裝置能滑過床墊表面，透過振動鬆動污垢，吸走肉眼看不見的灰塵與蟎蟲，並將其困在HEPA濾網中。哈芬登郵報（HuffPost）報導，一款FEPPO床墊吸塵器現在亞馬遜網站有6折（價格以網站標示為準）。

一位擔憂塵蟎問題的購物者表示，FEPPO床墊吸塵器是簡單、強而有效的工具，讓她的寢具清潔度明顯提升。即使是已使用防塵蟎床墊保護套的消費者，也發現其強勁吸力仍能吸出大量灰塵與碎屑。

這款吸塵器配備可清洗的HEPA濾網及初級效率的金屬濾網，減少頻繁清潔需求；高頻震動技術能震落一般吸塵器難以清除的隱藏污垢。

亞馬遜客戶H. Brown表示，因為晨起時常有輕微鼻竇頭痛，他買了這款吸塵器和床墊保護套；保護套製造商建議使用前先吸塵，隔日早晨，他的頭痛竟消失了。

署名Tiffany的購物者說，她詳閱了多款產品評價，FEPPO的評價最佳，便決定買來作為送給有潔癖妹妹的生日禮物。她說，她們清潔了床墊，天啊，吸出的髒污簡直令人噁心；當以為已經乾淨時，這台吸塵器竟吸出大量毛髮和其他雜物，「簡直難以置信」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

