我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權

洗臉毛巾超髒 皮膚科醫師建議以潔面巾取代

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Clean Skin Club毛巾。圖取自Amazon.com
Clean Skin Club毛巾。圖取自Amazon.com

你或許是有在認真洗臉並擦保養品的人，但一個常見的錯誤，很可能會導致粉刺細菌重新回到你剛清潔過的臉上。

「使用毛巾、海綿或絲瓜絡等清洗工具時要格外小心，因為它們可能會對皮膚造成刺激，」西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)皮膚科醫生、教授兼皮膚醫學美容與臨床研究主任澤西納(Joshua Zeichner)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)，「像毛巾等物品一直保持潮濕且重複使用，會容易滋生微生物。」

解決洗臉毛巾滋生細菌問題的一個好辦法，就是使用大受歡迎的Clean Skin Club毛巾；這類毛巾採用植物性材料製成，一次性使用，旨在洗臉後提供一個無菌且乾燥的用品來擦乾你的臉，讓你的護膚品能在真正乾淨的皮膚上發揮最佳功效，且無需擔心額外的微生物滋生。

截至發稿時，這款毛巾在亞馬遜臉部清潔巾和濕巾類銷售排名第一，美容和個人護理類銷售排名第三；根據評論民眾，這款毛巾屬於那種「不試試看是不會覺得你需要」的產品，目前已累計超過2萬3000條五星好評。

評論民眾表示，由於其超柔軟、不掉毛的纖維材料材質，讓這款毛巾能徹底清潔肌膚；「沒有其他產品能與之媲美，」一位名叫凱斯塔(Kaysta)的使用者評論寫道，「只需輕輕擦拭幾下，就能徹底清除臉上的彩妝、油脂和污垢。我花了很多錢買護膚品，但從未用過清潔效果如此出色的產品。」

使用者對這毛巾的品質讚不絕口：「其他評論說得沒錯。這毛巾又大又厚，簡直可以用『奢華』來形容！」

此外，使用者還評論指出，這些毛巾也確實能有效預防皮膚刺激；「我以前從未意識到，使用一次性的毛巾會對我的皮膚狀況產生如此大的影響，」一位名為倫弗羅(Avery Renfro)使用者評論寫道，「我最近才瞭解到，浴室毛巾容易滋生細菌，而且洗衣液中的化學物質和香料也會刺激皮膚，導致皮膚爆痘；才短短幾天，我就能感覺到皮膚的變化……物超所值。」

還有使用者指出，這些毛巾非常適合旅行和露營時使用。

亞馬遜

上一則

聖誕大餐怎樣才吃不胖 營養專家揭可仿效這國民眾

延伸閱讀

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏
霍思燕穿旗袍牽愛犬比賽 「唯一中國團隊」奪冠

霍思燕穿旗袍牽愛犬比賽 「唯一中國團隊」奪冠
杭州摳男半年花38萬「美容」 妻查出：單日13人次服務

杭州摳男半年花38萬「美容」 妻查出：單日13人次服務
州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列

州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列

熱門新聞

廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
口腔保健品牌之一「凱斯博士」（TheraBreath）。圖取自Amazon.com

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

2025-12-17 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08
衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質。示意圖。（美聯社）

5跡象代表身體虛 65歲以下也可能發生

2025-12-18 11:46

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感