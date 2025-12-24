洗臉毛巾超髒 皮膚科醫師建議以潔面巾取代

Clean Skin Club毛巾。圖取自Amazon.com

你或許是有在認真洗臉並擦保養品的人，但一個常見的錯誤，很可能會導致粉刺細菌重新回到你剛清潔過的臉上。

「使用毛巾、海綿或絲瓜絡等清洗工具時要格外小心，因為它們可能會對皮膚造成刺激，」西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)皮膚科醫生、教授兼皮膚醫學美容與臨床研究主任澤西納(Joshua Zeichner)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)，「像毛巾等物品一直保持潮濕且重複使用，會容易滋生微生物。」

解決洗臉毛巾滋生細菌問題的一個好辦法，就是使用大受歡迎的Clean Skin Club毛巾；這類毛巾採用植物性材料製成，一次性使用，旨在洗臉後提供一個無菌且乾燥的用品來擦乾你的臉，讓你的護膚品能在真正乾淨的皮膚上發揮最佳功效，且無需擔心額外的微生物滋生。

截至發稿時，這款毛巾在亞馬遜 臉部清潔巾和濕巾類銷售排名第一，美容和個人護理類銷售排名第三；根據評論民眾，這款毛巾屬於那種「不試試看是不會覺得你需要」的產品，目前已累計超過2萬3000條五星好評。

評論民眾表示，由於其超柔軟、不掉毛的纖維材料材質，讓這款毛巾能徹底清潔肌膚；「沒有其他產品能與之媲美，」一位名叫凱斯塔(Kaysta)的使用者評論寫道，「只需輕輕擦拭幾下，就能徹底清除臉上的彩妝、油脂和污垢。我花了很多錢買護膚品，但從未用過清潔效果如此出色的產品。」

使用者對這毛巾的品質讚不絕口：「其他評論說得沒錯。這毛巾又大又厚，簡直可以用『奢華』來形容！」

此外，使用者還評論指出，這些毛巾也確實能有效預防皮膚刺激；「我以前從未意識到，使用一次性的毛巾會對我的皮膚狀況產生如此大的影響，」一位名為倫弗羅(Avery Renfro)使用者評論寫道，「我最近才瞭解到，浴室毛巾容易滋生細菌，而且洗衣液中的化學物質和香料也會刺激皮膚，導致皮膚爆痘；才短短幾天，我就能感覺到皮膚的變化……物超所值。」

還有使用者指出，這些毛巾非常適合旅行和露營時使用。