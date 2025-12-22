加熱眼罩 使用者稱能緩解慢性頭痛、乾眼症

我的頻道

世界新聞網／輯
Renpho加熱按摩眼罩。圖取自Amazon.com
現代人3C不離身，每天長時間盯著手機、電腦螢幕，眼睛容易乾澀或疲勞，Renpho的加熱按摩眼罩被稱為解決頭痛和乾眼症的秘密武器，能夠刺激眼周穴位，再配合加熱功能帶來深度放鬆效果，網友說這款按摩眼罩能舒緩眼周的不適，讓她每晚不再滑手機，只想趕快鑽進被窩戴上眼罩按摩。

哈芬登郵報報導，郵報撰稿人海莉（Haley Zovickian）說她緩解慢性頭痛和乾眼的秘密武器就是Renpho加熱按摩眼罩，她從2020年以來幾乎每晚戴著這個裝置睡覺，享受溫暖的按摩，放鬆眼周緊繃的肌肉，讓她很快入睡，對乾眼症狀也很有效果。

海莉說，加熱按摩眼罩能緩解乾眼是有根據的，邁阿密的眼科醫師加洛爾（Anat Galor）說，有些人的眼瞼中分泌油脂和液體的瞼板腺功能異常，就會導致乾眼，熱敷能讓堵塞的腺體釋放水分來減輕症狀；這些年來Renpho的加熱按摩眼罩因為出色的功效和平實的價格，成為她心中最棒的家用眼部按摩產品，是日常保健不可或缺的工具。

海莉說，根據她的經驗，Renpho 1是對抗頭痛最有效的利器，其獨特的按摩舒緩功能，能針對眼周十個穴位按摩，搭配按摩器的加熱功能能帶來深度放鬆，甚至讓人覺得進入冥想境界。

海莉說，對於那些想緩解特別是頭痛時眉頭緊繃肌肉的人，Renpho 1絕對能滿足他們的需求。網友漢彌爾頓（Roberta L. Hamilton）說，按摩器的熱度讓她很放鬆，按摩力道很剛好，機器運作時發出的聲音意外地催眠，讓她很放鬆，雖然無法根除鼻竇引發的頭痛，但疼痛緩解不少。

Renpho加熱按摩眼罩獲得不少網友好評。一名網友說她的眼科醫師說她的眼睛很乾，她一直在找緩解的方法，有天看到專家推薦這款眼罩，乾眼症狀獲得舒緩，她現在每晚都不滑手機了，只想要趕快鑽進被窩戴上眼罩，好好按摩。

另一人說她有慢性乾眼症加上嚴重過敏和鼻竇問題，眼周很酸痛，她常按摩額頭、太陽穴等區域緩解，但用這款眼罩後就無需自己動手，只要專心享受按摩即可。

海莉建議買眼罩時如果可以也購買可選的附加保險，她的第一個眼罩用了約一年就要更換，保險讓她可以立刻買新的且不需支付全額，眼罩也是符合彈性支出帳戶（FSA）和健康儲蓄帳戶（HSA）資格的產品，是年底清理帳戶餘額的最佳選擇，可以自用或當禮物送人。

