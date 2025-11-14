我的頻道

川普上任後政府增聘5萬人 多數集中在國安領域

曼達尼談全民托育計畫：現實可行 需州府增稅或另覓財源

沃爾瑪、目標、Aldi感恩節套餐降價 但其中有貓膩

編譯周靜芝/即時報導
食品雜貨巨頭沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）與Aldi宣稱，今年感恩節餐點售價比以往更實惠，但其實他們悄悄另闢蹊徑。圖：pixabay
食品雜貨巨頭沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）與Aldi宣稱，今年感恩節餐點售價比以往更實惠，但其實他們悄悄另闢蹊徑。圖：pixabay

食品雜貨巨頭沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）與Aldi宣稱，今年感恩節餐點售價比以往更實惠，但其實他們悄悄另闢蹊徑。每日郵報報導，零售商正效仿顧客的做法：換上更便宜的自有品牌商品，並精簡菜單、減少套餐中的產品數量。

沃爾瑪宣稱其感恩節套餐現在低於40元即可供10人享用，相較去年約56元的價格大幅下調。然而這份低價盛宴的代價是菜色縮減：今年僅含22項商品，較去年的29項減少；且沃爾瑪自有品牌「Great Value」產品佔比提升，取代了具全國知名度的品牌。

去年的套餐包括紅皮馬鈴薯與地瓜、預製胡桃派及兩罐蘑菇湯；今年則取消胡桃派、刪除地瓜，並將蘑菇湯數量減半。

此外，去年附贈的迷你棉花糖、玉米鬆餅粉、新鮮洋蔥與芹菜等配料亦遭刪除，同時將較昂貴的蔓越莓醬替換為新鮮蔓越莓。

Aldi超市與目標百貨亦採取類似策略，精簡菜單並大量採用自有品牌商品以壓低價格。

川普總統日前抓住沃爾瑪降價機會，宣稱此舉證明感恩節支出較去年降低25%；當記者指出套餐內食品份量減少時，川普則斥為「假新聞」。

然而，感恩節套餐規模的縮減，正反映消費者結帳時感受到的壓力。尼爾森愛科（NielsenIQ）調查顯示，58%美國人對食品價格深感憂慮，31%受訪者表示現今更傾向選購平價自有品牌商品。

根據聯邦數據，九月食品成本較去年同期上漲2.7%，消費者信心指數則跌至三年半來最低點。

康乃狄克州連鎖超市執行長小史都·李奧納德（Stew Leonard Jr）表示，顧客不斷詢問如何節省食品開支，他們建議的解決方案之一，絕對是嘗試自有品牌商品。

以折扣策略聞名的Aldi超市，今年推出10人份感恩節餐點組合價40元，較去年的47元更為實惠。這家德國連鎖超市將Butterball火雞替換為較便宜的Jennie-O火雞，每磅節省約30美分；若消費者願意支付額外費用，仍可選購每磅97美分的Butterball火雞。Aldi還以冷凍雙片包裝取代單片派皮，並將胡蘿蔔、馬鈴薯和洋蔥的價格下調數美分。

目標百貨的七件裝感恩節套餐同樣如此，將台爾蒙（Del Monte）與金寶（Campbell's）等知名品牌替換為自有品牌商品。這家總部位於明尼阿波利斯的零售商表示，其四人份套餐價格低於20元，與去年持平，較2023年的25元降低。該公司發言人表示，商品組合會依據顧客需求與庫存狀況調整，多數消費者習慣在感恩節前最後一周才採購食材。

