油耗低、易駕駛…不到3萬元 5款SUV最物超所值

日產(Nissan) Kicks。（美聯社）

幾乎每家汽車製造商都推出了入門級休旅車(SUV )，雖然比熱門休旅車如本田CR-V 、豐田RAV4更小，但仍具備價格實惠、油耗低、易於駕駛和停車等優點。汽車資訊網Edmunds進行數千哩的測試後，找出了五款售價低於3萬元的最佳休旅車。

日產(Nissan) Kicks，2025年式起價23220元

雖然是日產最小、最便宜的SUV，重新設計過的Kicks仍極具個性且比前代車型顯著提升，如首次可選配全輪驅動(AWD)；三個版本S、SV、SR皆不超過三萬元預算，頂級的SR更配有大尺寸顯示器、多項標配輔助駕駛功能，性價比非常高。美中不足之處可能是加速較慢、實際油耗表現較差，但總體來說還是物超所值。

本田(Honda) HR-V，2026年式起價27595元

身為廣受歡迎的CR-V兄弟車款，HR-V同樣魅力十足，如果注重空間大小，那麼這款車型更值得考慮。HR-V的載貨空間在同尺寸SUV中算寬敞，後排乘客的頭部和腿部空間也相當充裕。HR-V的主要缺點也是加速較差。

本田(Honda) HR-V。（美聯社）

別克(Buick) Envista，2025年式起價25195元

造型流暢的Envista或許能吸引追求時尚的車主，Edmunds測試人員發現它不僅擁有漂亮的外觀，也比大多數競爭對手的車身更長，這使得前後座乘客的腿部空間較為舒適，更適合成年人乘坐，標配則是大尺寸且直覺易用的11吋觸控螢幕。然而該車款不提供全輪驅動，其逐漸變窄的車頂也消去了一部分載貨空間。

別克(Buick) Envista。（美聯社）

雪佛蘭(Chevrolet) Trax，2025年式起價21895元

Edmunds認為Trax小巧輕便的車身、精準的操控使其駕駛樂趣十足，其加速性能在小型SUV中名列前茅，而且還非常省油。此外其乘客、載貨空間寬敞，基本款就配備8吋觸控螢幕、無線智慧型手機連接、自動遠光燈、Wi-Fi熱點等功能，但同樣不提供全輪驅動。

雪佛蘭(Chevrolet) Trax。（美聯社）

現代(Hyundai) Kona，2025年式起價26000元