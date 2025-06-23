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汽水罐收納盒省下冰箱空間 6000人說讚

編譯周芳苑／即時報導
汽水罐示意圖。（美聯社）
汽水罐示意圖。（美聯社）

炎炎夏日已經到來，但是可以進行春季大掃除。除了衣櫥、地下室和櫥櫃等清理重點外，冰箱也不容忽視，零售網站亞馬遜(Amazaon)目前正在打折促銷汽水罐收納盒Simple Houseware Can Organizer，可大大節省冰箱空間，許多消費者讚不絕口。

有了Simple Houseware Can Organizer，罐裝飲料可以整整齊齊擺放，又能節省空間；在亞馬遜，光是過去一個月就有6000多人次購買，目前二件式組裝正在打折，只賣13.97元(以亞馬遜網站價格為準)，折扣22%，一共可收納20罐可口可樂大小的罐頭。

這款簡易家用罐頭收納盒採用防碎塑膠材質，是冰箱收納的理想選擇。每個收納盒最多可容納10個標準的12盎司罐頭，更方便的是，每次取出最前面一罐罐頭後，後面的罐頭會自動滾落到前面，永遠都可輕鬆拿取。

有了這個收納盒，罐頭可整齊堆疊，而且好拿，又可騰出冰箱空間放置其他零食或者食物，好處多多。

如果不想放在冰箱裡，還可以放在食品儲藏室，存放湯品和其他罐頭食品，或放在浴室或辦公室，用來存放盥洗用品和其他生活用品，用途不勝枚舉。

最棒的是，這款收納盒是透明的，無論擺放什麼東西都一目瞭然。

截至目前為止，在亞馬遜，約6000名顧客對這款簡易家居用品罐頭收納盒提出佳評，評分平均4.6顆星。

一位熱情的顧客說，整理起來真簡單！以往都是直接把飲料整箱放在架子上，有了收納盒更好，看起來很潔淨，而且看得一清二楚，真令人開心。強烈推薦！

另一顧客說，這款收納盒簡潔又設計精良，在同樣空間內存放的飲料罐數量幾乎翻了一倍。

除了二件式組裝，另有四件式組裝、六件式組裝，價格各是20.87元、 29.87元，沒有折扣。

亞馬遜 可口可樂

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