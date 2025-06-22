7/8~7/10亞馬遜會員日 前幾周這4類商品打折

2025年Prime Day會員促銷日活動將於7月8日至11日登場。（美聯社）

亞馬遜 的Prime Day是這家零售商 的年度盛事之一，並將於2025年7月正式回歸，為Prime會員帶來更多優惠和折扣。

無論您是想購買科技產品、時尚產品、家居用品還是返校必需品，Prime Day幾乎涵蓋所有類別，都是你搶購當季最大優惠的絕佳機會。

說真的，世界各地的購物編輯們都驚呆了，因為亞馬遜剛剛放出了今年的驚人促銷活動消息；想知道Prime Day的具體時間以及持續多久嗎？我們都為你把資訊收集好了。

2025年亞馬遜Prime Day在什麼時候？

亞馬遜官方已宣布，2025年Prime Day會員促銷日活動，將於7月8日至11日登場；這是Prime會員日，首次從兩天延長到四天，給會員們長達96小時的搶購時間。

Prime Day將於7月8日12:00am PT/3:00am ET正式開始。

亞馬遜Prime Day是什麼？

Prime Day是亞馬遜一年一度的會員專屬購物活動，幾乎涵蓋所有的類別，提供限時特惠、秒殺和獨家折扣；基本上類似於亞馬遜的黑色星期五 大促，只不過Prime Day是在夏季中旬舉辦。

亞馬遜Prime Day有早鳥優惠嗎？

有的！亞馬遜通常會在Prime Day主活動開跑前的幾周，推出早鳥優惠。這些提前優惠通常包括：

廚具：看看Le Creuset和Our Place等明星推薦的廚具和廚房電器優惠；此外，還有各種女主人必備的夏日派對用品，像是可愛的熟食拼盤和餐盤等等！

家居裝修：你可以透過這次優惠，查看下DeWalt、Fanttik 等品牌的工具，讓你輕鬆完成所有DIY項目。

花園和戶外：消費者最愛的戶外用品，像是Flexzilla花園軟管等；其他熱門選項還包括了Grampa's Weeder的工具。

智慧家庭技術和電子產品：你可以趁機，在這個夏季，為你的Beat耳機，以及家中的戶外安全相機升級，搶購攜帶式喇叭，並添購你的智慧家居新設備。