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買舊貨驚喜 他用30元買到價值22萬3000元2手飛機引擎零件

編譯陳韻涵／即時報導
Goodwill商店示意圖。(美聯社)
Goodwill商店示意圖。(美聯社)

華盛頓州男子以30元買到價值22萬3000元的二手空中巴士(Airbus)A330引擎零件，引起熱議。

35歲的札克(Zach)數月前在線上論壇「Reddit」張貼幾張不尋常的照片。他的發文標題寫道：「在Goodwill(舊貨店)以30元的價格，找到了一個要價22萬3000元的噴射機引擎零件。如果我沒有它的追蹤文件或聯邦航空管理局(FAA)的8130表格，我能拿它做什麼？什麼也做不了，但我還是買了。」

新聞周刊(Newsweek)報導，部分消費者對於永續購物和價格親民商品的興趣逐漸增加，購買二手商品的節儉習性日漸普及，但少有如此罕見的意外收穫。

市調機構研究與市場(Research and Markets)去年8月一項報告指出，舊貨店(thrift store)的收益持續成長，復合年成長率為4.5%，市場規模達142億元。 

該報告指出，消費者增加支出及對環保購物的需求增加，擴大舊貨店的收益。

札克告訴「新聞周刊」，他是在華盛頓州中部的Goodwill商店購物時，發現這個二手飛機引擎零件。

他說：「那天正巧也是我的生日。」

作為經驗豐富的轉賣者，札克與妻子經營著成功的eBay網購業務，轉售他們在舊貨店和跳蚤市場中找到的物品。

他說：「我平均每周去舊貨店一、兩次，我喜歡在別人的垃圾中挖寶。」

札克起初並不了解他發現了什麼，但他認出該零件上印有著名的航太製造商Honeywell International的標誌。

他說：「我知道Honeywell生產消費品、商業和軍事用品，僅此而已；但若我不瞭解該品項為何，我會徹底研究，而這項投資肯定值得。」 

札克後來透過一位自稱在航空業上班的Reddit使用者，了解更多關於該零件的資料；根據另一位Reddit使用者的評論，該零件是空巴A330的引擎零件，該機型是全球航空公司普遍使用的大型商用飛機。

華盛頓州 航太

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