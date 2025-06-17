好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

倉儲式賣場好市多 （Costco ）以眾多優質商品、實惠價格而受到購物者的喜愛；現在好市多的粉絲，更可大聲歡呼了，這家零售業 巨頭正評估在本月底為其最忠實的顧客提供一項重大福利。

美食網站Eating Well報導，好市多於社群平台Instagram上發布消息稱，自年6月30日起，將允許黑鑽卡（executive）會員比其他會員提前一小時入場購物。這代表該賣場將從上午9點開始為黑鑽卡會員開放，其他會員則需等到上午10點才能購物（周六除外，黑鑽卡會員的「專屬時段」將至上午9:30結束）。

這並非全新措施，黑鑽卡會員過去亦曾享有提前購物的福利，但隨時間流逝而消失，直到現在才即將恢復。由於去年好市多調漲會員費，恢復此類額外會員福利（如提前開門營業）也很合理。

Eating Well指出，若所在地區的好市多已於上午9點開門，營業時間可能調整以配合黑鑽卡會員的專屬購物時段；建議消息一旦確定，可與當地好市多確認未來營業時間的變更情況。

一般的金星（Gold Star）會員無法在早鳥時段購物，因此若還不是黑鑽卡會員，現在可能是升級的好時機。在好市多宣布此一消息的貼文留言區中，一位購物者稱，儘管黑鑽卡會員費更高，但透過獎勵消費的回饋券便能回本。

在國慶日假期戶外燒烤與夏季聚會來臨前，能享受一個不擁擠的好市多購物體驗，聽起來簡直是個大好消息。不妨趁此機會在6月30日前升級會員資格，享受這項優惠，每次購物時都能避開人潮。