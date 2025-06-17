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ICE大規模行動像燒錢 預算下月恐將用罄

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

編譯周靜芝/即時報導
好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）
好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

倉儲式賣場好市多Costco）以眾多優質商品、實惠價格而受到購物者的喜愛；現在好市多的粉絲，更可大聲歡呼了，這家零售業巨頭正評估在本月底為其最忠實的顧客提供一項重大福利。

美食網站Eating Well報導，好市多於社群平台Instagram上發布消息稱，自年6月30日起，將允許黑鑽卡（executive）會員比其他會員提前一小時入場購物。這代表該賣場將從上午9點開始為黑鑽卡會員開放，其他會員則需等到上午10點才能購物（周六除外，黑鑽卡會員的「專屬時段」將至上午9:30結束）。

這並非全新措施，黑鑽卡會員過去亦曾享有提前購物的福利，但隨時間流逝而消失，直到現在才即將恢復。由於去年好市多調漲會員費，恢復此類額外會員福利（如提前開門營業）也很合理。

Eating Well指出，若所在地區的好市多已於上午9點開門，營業時間可能調整以配合黑鑽卡會員的專屬購物時段；建議消息一旦確定，可與當地好市多確認未來營業時間的變更情況。

一般的金星（Gold Star）會員無法在早鳥時段購物，因此若還不是黑鑽卡會員，現在可能是升級的好時機。在好市多宣布此一消息的貼文留言區中，一位購物者稱，儘管黑鑽卡會員費更高，但透過獎勵消費的回饋券便能回本。

在國慶日假期戶外燒烤與夏季聚會來臨前，能享受一個不擁擠的好市多購物體驗，聽起來簡直是個大好消息。不妨趁此機會在6月30日前升級會員資格，享受這項優惠，每次購物時都能避開人潮。

好市多 零售業 Costco

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