關稅上路前 買車抓住最後的「黃金時機」

隨著2026年車型更替，車廠將藉此良機調漲新車價格，避免漲價引發過多爭議。（路透）

當美國總統川普 於四月實施汽車關稅 後，許多美國買車族原本預期會面臨最壞的情況，然而至今車價變動仍不明顯。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，業界專家預測如果關稅持續存在，這種平穩情況不會持續太久，屆時美國消費者或將趁價格上漲前的這段時間先行購車。

汽車購買研究網站Edmunds的市場分析主管伊凡‧德魯里（Ivan Drury）表示，「目前預期與實際價格之間仍有差距，但我認為兩到三個月內價格將開始上漲。」

盡管所有進口汽車和零件均被課以25%的關稅，車價目前仍大致維持穩定。

根據Edmunds數據，五月新車平均售價較上月下降0.2%，與關稅實施前的三月相比僅上升2.5%。此趨勢亦反映在政府五月公布的消費者物價指數中，經季節調整後新車及二手車價格均呈現下跌。

多項因素促成車價穩定。四、五月關稅實施引發市場恐慌，買氣減弱，需求下降使經銷商無法輕易調價。CNN採訪的專家指出，汽車業同時擔心公開大幅調漲價格會激怒川普政府。

主要原因在於經銷商仍在消化關稅實施前的車輛庫存。德魯里指出，自四月關稅生效以來銷售的大多數車輛，都是關稅生效前進口或生產完成的。

他說，「關稅的影響尚未真正反映出來。」

Edmunds數據顯示，三月各大車廠平均擁有30至77天不等的車輛庫存，視品牌而定。

此外，消費者需求本身也不旺盛。部分買家搶在三月關稅生效前購車，推升第一季銷量，卻削弱了後續幾個月需求。再加上經濟前景不確定、就業安全感不足，以及高利率，皆使部分消費者延後購車計畫。

盡管Edmunds尚未發布第二季銷售預測，德魯里表示，「這種趨勢很可能持續，銷量與去年同期相比將下降或持平。」

不過他也提到，價格暫未上漲反而可能吸引消費者在今年稍晚重新進場。根據會議委員會（The Conference Board）五月報告，12.1%的美國消費者考慮在未來六個月內購車，高於四月的10.6%，也更符合汽車購買的季節性趨勢。

一旦消費者回流，價格可能會逐步走高。

車價可能在今年稍晚開始上漲

每家車廠都受到關稅影響。根據S&P Global Mobility資料，除特斯拉 外，主要車廠約有46%的銷量來自海外工廠進口。即使是美國本地生產的車輛，也會使用進口零件。

德魯里指出，部分車廠已透過提高其他費用或削減優惠等方式，間接轉嫁成本，並非直接反映在標價上。但隨著課稅車輛陸續入市，專家預期成本終將部分轉嫁給消費者。

汽車價格雖由經銷商與消費者協商決定，但車廠會設定「建議售價」（MSRP），即俗稱的「標價」。

2026年車型將成為價格調整契機

美銀（Bank of America）汽車分析師亞當‧喬納斯（Adam Jonas）認為，2026年車型交車給經銷商時，車廠很可能會調高建議售價。

他在美銀近期會議中表示，「我們已開始聽到一些漲價訊息，隨著2026年車型更替，車廠將藉此良機調漲新車價格，避免漲價引發過多爭議。」

在此之前，車廠寧願犧牲部分利潤，自行吸收關稅成本，一方面因消費需求疲弱，另一方面也不願激怒川普政府。

德魯里補充，即便未來調價，車廠也不會公開將其歸因於關稅。他說，「他們已學會，這樣做毫無益處。」