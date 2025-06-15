依年齡喜好分五大類 在美留學生精選40人伴手禮品項

留學生回國，通常會準備禮物分送親友。機場示意圖。(路透)

伴手禮挑選是一門學問，要讓收禮的人收得開心也需要時間研究。一名美國留學生 近日在小紅書 分享他返鄉過暑假時，為四十多位親友精心準備伴手禮的經驗，他根據親友的年齡、興趣與性別等不同，規劃出適合的禮物，細緻程度被譽為「實用又貼心」的送禮範本。

網友「Everland」表示，為了讓每一位親友都能收到合適的小禮，他事先根據年齡、性別與興趣，將收禮對象劃分為五大類：奶奶輩的老人、媽媽輩的中年女性、爸爸輩的中年男性、同齡兄弟姊妹或朋友，以及小孩，再依據這些族群挑選適合的美國當地品牌商品，並考慮價格與行李空間，規劃出一套堪稱「無敵送禮清單」的伴手禮攻略。

從實物照片可見，他為長輩們準備了如 Move Free 關節保健品、Nature’s Bounty 維他命等營養補充品，有些還搭配威士忌等個人化小禮，展現出對家的關懷。中年女性則以雅詩蘭黛、科顏氏等美國本土護膚品牌為主，另外也準備了實用又不佔空間的皮帶與小包。針對中年男性，他坦言最難挑選，因此以皮帶與公事包作為實用且不出錯的選項。

對於小孩，他選擇帶有教育意義的文具組，或是 Trader Joe’s 的彩色糖豆、餅乾等零食當作驚喜。此外，針對同齡朋友與同學，他根據個人喜好準備了如 Lululemon 運動服、NBA 球衣、little blue bottle 咖啡粉、香氛、Stanley 水杯等選項，連漫威主題樂高、名校紀念品、手工玩偶等細節都未遺漏，細膩程度令人驚嘆。

其中最受關注的禮物是一組聖塔蒙尼卡手繪畫。原來是他在洛杉磯聖塔蒙尼卡碼頭( Santa Monica Pier) 上遇到一位墨西哥裔畫家，對方現場繪製夕陽海景的明信片式畫作，每幅作品都附有木製畫架與畫家簽名，價格僅需 10 美元左右，既有紀念價值又不佔空間，被網友譽為「文青最愛」與「最有誠意的禮物」。

這篇貼文也引發眾多網友共鳴，其他人紛紛留言「哇塞可以可以，我之前回去給爸媽姑姑阿姨哥哥姐姐爺爺奶奶這些所有人都買了一件哥倫比亞哈哈哈，感覺簡約色系挺好看的，美國也便宜」、「那個nutella(榛果巧克力醬)特別受小朋友歡迎」、「中年男人適合買那種亨利衫或者運動長袖，無腦買L和XL，可以打折或者在奧萊買」。

貼文作者也強調，自己當時還是學生，選品並不昂貴，送禮重點在於心意。從貼文可見，他的行李箱最後堆疊得滿滿當當，卻也整齊有序，展現出一種「儘管預算有限，也能照顧到每個人」的溫暖巧思。

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