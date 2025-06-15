我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又大又美法案 恐致最窮10%家庭每年損失1600元

泡泡瑪特杭州新店 開業2小時就關閉 疑似黃牛「端盒」

依年齡喜好分五大類 在美留學生精選40人伴手禮品項

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
留學生回國，通常會準備禮物分送親友。機場示意圖。(路透)
留學生回國，通常會準備禮物分送親友。機場示意圖。(路透)

伴手禮挑選是一門學問，要讓收禮的人收得開心也需要時間研究。一名美國留學生近日在小紅書分享他返鄉過暑假時，為四十多位親友精心準備伴手禮的經驗，他根據親友的年齡、興趣與性別等不同，規劃出適合的禮物，細緻程度被譽為「實用又貼心」的送禮範本。

網友「Everland」表示，為了讓每一位親友都能收到合適的小禮，他事先根據年齡、性別與興趣，將收禮對象劃分為五大類：奶奶輩的老人、媽媽輩的中年女性、爸爸輩的中年男性、同齡兄弟姊妹或朋友，以及小孩，再依據這些族群挑選適合的美國當地品牌商品，並考慮價格與行李空間，規劃出一套堪稱「無敵送禮清單」的伴手禮攻略。

從實物照片可見，他為長輩們準備了如 Move Free 關節保健品、Nature’s Bounty 維他命等營養補充品，有些還搭配威士忌等個人化小禮，展現出對家的關懷。中年女性則以雅詩蘭黛、科顏氏等美國本土護膚品牌為主，另外也準備了實用又不佔空間的皮帶與小包。針對中年男性，他坦言最難挑選，因此以皮帶與公事包作為實用且不出錯的選項。

對於小孩，他選擇帶有教育意義的文具組，或是 Trader Joe’s 的彩色糖豆、餅乾等零食當作驚喜。此外，針對同齡朋友與同學，他根據個人喜好準備了如 Lululemon 運動服、NBA 球衣、little blue bottle 咖啡粉、香氛、Stanley 水杯等選項，連漫威主題樂高、名校紀念品、手工玩偶等細節都未遺漏，細膩程度令人驚嘆。

其中最受關注的禮物是一組聖塔蒙尼卡手繪畫。原來是他在洛杉磯聖塔蒙尼卡碼頭( Santa Monica Pier) 上遇到一位墨西哥裔畫家，對方現場繪製夕陽海景的明信片式畫作，每幅作品都附有木製畫架與畫家簽名，價格僅需 10 美元左右，既有紀念價值又不佔空間，被網友譽為「文青最愛」與「最有誠意的禮物」。

這篇貼文也引發眾多網友共鳴，其他人紛紛留言「哇塞可以可以，我之前回去給爸媽姑姑阿姨哥哥姐姐爺爺奶奶這些所有人都買了一件哥倫比亞哈哈哈，感覺簡約色系挺好看的，美國也便宜」、「那個nutella(榛果巧克力醬)特別受小朋友歡迎」、「中年男人適合買那種亨利衫或者運動長袖，無腦買L和XL，可以打折或者在奧萊買」。

貼文作者也強調，自己當時還是學生，選品並不昂貴，送禮重點在於心意。從貼文可見，他的行李箱最後堆疊得滿滿當當，卻也整齊有序，展現出一種「儘管預算有限，也能照顧到每個人」的溫暖巧思。

▼觀看貼文可點選「回國伴手禮@小紅書

網友分享為四十多位親友精心準備伴手禮的經驗。(取自小紅書@Everland)
網友分享為四十多位親友精心準備伴手禮的經驗。(取自小紅書@Everland)

小紅書 留學生

上一則

住佛羅里達25年 她推薦這5個值得一遊小鎮

延伸閱讀

港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光

港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光
親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫
紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

熱門新聞

好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

2025-06-11 15:03
迪士尼世界將關閉湯姆歷險島等3個熱門設施。（美聯社檔案照）

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

2025-06-11 10:43
示意圖。（取自123RF）

新研究：年過50 服這種維生素有助延緩衰老

2025-06-12 15:31
一名加州華人回顧在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。加州示意圖，非新聞事件圖。(路透)

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

2025-06-14 20:35
暫時放下工作，「微退休」可以重新充電。示意圖。（取自123RF）

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

2025-06-12 13:35
抹茶含有咖啡因，因此適合於清晨飲用，但若是想在晚上享用一杯放鬆飲品，則可能不是最佳選擇。（圖／123RF）

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

2025-06-09 13:38

超人氣

更多 >
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」

每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」