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在美華人哪些低成本愛好？網最愛白逛超市 一運動性價比高

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許多在美華人日常喜歡逛各種超市賣場。示意圖。(路透)
許多在美華人日常喜歡逛各種超市賣場。示意圖。(路透)

美國物價高，不過仍有不少生活娛樂不需要花大錢，一名在美華人好奇詢問「大家在美國有哪些低成本的小愛好」，並自稱自己喜歡「逛超市」為樂，其他人紛紛分享各自的「省錢又快樂」生活方式，從逛超市、hiking、看 open house，到釣魚、種菜、打高爾夫都有，顯示即使身處高物價環境，依然能找到心靈的出口與日常樂趣。

一名網友「卡夫卡的熊」在小紅書發文詢問「大家在美國有哪些低成本的小愛好？」他並提出「逛超市算嗎？」的問題，立刻引來共鳴，許多人表示「白逛」已成日常，甚至有人笑說自己就是「重度收納盒愛好者」，專逛廚具與收納區。除了超市，也有人表示喜歡到處逛 open house，既免費又療癒，走路經過豪宅邊看邊幻想也是常見的消遣。

在戶外活動方面，hiking(健行)被大量提及，徒步山林、海邊發呆或開車兜風都是不需花費太多的放鬆方式。打高爾夫也被不少人推薦，有人指出一場只需11美元可打兩小時80球，性價比極高。另有網友熱衷沙灘排球，自備器材後基本不需額外開銷。

不少人將休閒延伸至生活技能，如種菜、種花、烘焙、做飯，不僅省錢又能實用。有留言表示自己為了省下香草錢開始在屋頂種植，多的還能拿去農貿市場販售。此外也有家庭主婦與學生熱衷烘焙與下廚，讓居家生活變得豐富而具儀式感。

娛樂方面則涵蓋追劇、看小說、打牌、畫畫、做手工藝等。有網友訂閱每月2.99美元的電子書會員，大讚便宜又實用。另有創意滿滿的留言提到「捏泥巴做成小禮物送人」、「抓蝴蝶做標本」等，也有人以「嘮嗑」為唯一零成本的精神寄託。

釣魚、趕海、餵鳥等自然互動型活動也頗受歡迎，不僅能放鬆心情，也常有意外之喜。還有留言分享自己在地鐵上四處探索、在社區義工、插花、做義工、按摩、滑板等，種類之多令人驚訝。不少網友表示，在美生活雖然節奏快、開銷大，但透過這些低成本的嗜好，仍能找到生活中的小樂趣。

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