我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

前白宮發言人尚皮耶退出民主黨 爆料書十月出版

夏季來臨前 到Marshalls採購這6項超值商品

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
折扣店Marshalls。美聯社
折扣店Marshalls。美聯社

隨著日照時間越來越長，天氣也越來越暖和，這代表一件事：現在正是前往折扣店Marshalls購買夏季所需物品的最佳時機，趁著春天還未完全過去，搶購些超值商品吧！理財網站GO Banking Rates指出，Marshalls是精明的消費者採購心儀服飾和配件的最佳地點，其價格低廉，讓同類型商店難以望其項背。

以下是該網站推薦六款在夏季來臨前，可從Marshalls撿到便宜的超值商品（價格以店內標示為準）。

1. 泳裝（14.99元）

如果準備去海灘或在泳池邊享受陽光，那麼一定不要錯過該店的Leilani坦基尼（Tankini）泳裝，現在購買可節省9元；無論什麼戶外場合，Marshalls的泳裝都能讓你成為焦點。

2. 運動服（16.99元）

夏天是整個冬天訓練的各種體育賽事舉行的季節，穿上L Space Make Waves運動服，準備讓身體動起來。

3. 腰帶（15元）

腰帶又重返時尚舞台，成為今夏最佳配飾之一。ALLSAINTS皮革紋理鏤空腰帶時尚且實惠，現在在Marshalls的售價遠低於原價的60元。

4. 涼鞋（24元）

天氣轉暖，想讓雙腳自由呼吸，但仍需確保舒適、具支撐。幸運的是，Marshalls正在以24元的超值折扣出售Naturalizer的厚底涼鞋。

5. 連衣裙（32元）

如果今年夏天想參加社交活動，需要一件適合陽光明媚戶外派對的連衣裙，One Fine Day的泡泡袖長洋裝就是最佳選擇。目前售價32元，趕緊買下來，成為夏季晚宴上明豔動人的可人兒。

6. 斜背包（49.99元）

正計畫夏季旅行？那麼需確保帶上所有必需品並知道它們的位置。這就是為什麼Born Leather的斜背包是現在從Marshalls採購的完美單品，尤其是它通常售價為80元，但現在只需約50元即可入手。

上一則

加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂

延伸閱讀

這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
亞裔故事／舊金山第1屆華埠小姐 100歲生日快樂

亞裔故事／舊金山第1屆華埠小姐 100歲生日快樂
掌握五要訣 預算有限還是能安排美好夏日出遊

掌握五要訣 預算有限還是能安排美好夏日出遊
五項麥當勞餐點被指賣太貴 改點別的更划算更飽

五項麥當勞餐點被指賣太貴 改點別的更划算更飽

熱門新聞

保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

2025-06-01 20:05
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

這4款好市多商品 售價都很親民

2025-06-03 09:15
示意圖／取自123RF

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

2025-06-02 16:05
美國物價上漲，當地人感受到生活壓力。示意圖，非新聞當事者。(路透)

吃飯不敢上館子 加州華人消費降級「窮到什麼地步了」

2025-05-30 19:43
示意圖／取自123RF

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

2025-06-04 14:55
網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

2025-06-02 19:48

超人氣

更多 >
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌