夏季來臨前 到Marshalls採購這6項超值商品

折扣店Marshalls。美聯社

隨著日照時間越來越長，天氣也越來越暖和，這代表一件事：現在正是前往折扣店Marshalls購買夏季所需物品的最佳時機，趁著春天還未完全過去，搶購些超值商品吧！理財網站GO Banking Rates指出，Marshalls是精明的消費者採購心儀服飾和配件的最佳地點，其價格低廉，讓同類型商店難以望其項背。

以下是該網站推薦六款在夏季來臨前，可從Marshalls撿到便宜的超值商品（價格以店內標示為準）。

1. 泳裝（14.99元）

如果準備去海灘或在泳池邊享受陽光，那麼一定不要錯過該店的Leilani坦基尼（Tankini）泳裝，現在購買可節省9元；無論什麼戶外場合，Marshalls的泳裝都能讓你成為焦點。

2. 運動服（16.99元）

夏天是整個冬天訓練的各種體育賽事舉行的季節，穿上L Space Make Waves運動服，準備讓身體動起來。

3. 腰帶（15元）

腰帶又重返時尚舞台，成為今夏最佳配飾之一。ALLSAINTS皮革紋理鏤空腰帶時尚且實惠，現在在Marshalls的售價遠低於原價的60元。

4. 涼鞋（24元）

天氣轉暖，想讓雙腳自由呼吸，但仍需確保舒適、具支撐。幸運的是，Marshalls正在以24元的超值折扣出售Naturalizer的厚底涼鞋。

5. 連衣裙（32元）

如果今年夏天想參加社交活動，需要一件適合陽光明媚戶外派對的連衣裙，One Fine Day的泡泡袖長洋裝就是最佳選擇。目前售價32元，趕緊買下來，成為夏季晚宴上明豔動人的可人兒。

6. 斜背包（49.99元）

正計畫夏季旅行？那麼需確保帶上所有必需品並知道它們的位置。這就是為什麼Born Leather的斜背包是現在從Marshalls採購的完美單品，尤其是它通常售價為80元，但現在只需約50元即可入手。