這4款好市多商品 售價都很親民

倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

雖然多數精打細算的購物者都喜歡倉儲式賣場好市多 (Costco)，但他們最常抱怨的就是一次採購可能會讓荷包失血不少；因為大包裝商品，加上誘人的優惠價格，累積起來在結帳時也是一筆不小的數目。

理財網站GO Banking Rates報導，在好市多還是可找到數百種10元以下的商品，有助控制預算。以下是該網站推薦4項不被注意但價格優惠、不妨放入購物車的商品(價格以賣場標示為準)。

1.Olde Thompson猶太 潔食片海鹽(5磅裝6.49元)

這款5磅裝的猶太潔食片海鹽很適合用來醃漬食物、烹飪，甚至自製椒鹽捲餅。保存期限頗長，以不到10元的價格來說，十分超值。

2. Post 蜂蜜燕麥穀片加杏仁(50盎司裝9.69元)

現在很難找到一盒低於5元的穀片，更別說低於10元的大包裝了；但在好市多，卻能以不到10元，買到50盎司大盒裝、適合家庭食用的蜂蜜燕麥穀片加杏仁 (內有兩袋)。

3. 科克蘭 (Kirkland) 有機番茄丁(14.5盎司8罐裝9.99元)

這些番茄丁是製作義大利 紅醬、周日烤肉肉汁或辣椒醬的完美配料，保存期限較新鮮番茄更長；它們是由成熟後採摘的加州有機番茄製成，對全家人與荷包來說，都是聰明好選擇。

4. 科克蘭杏仁醬(27盎司9.69元)

無論是將它塗抹在三明治上，或加在芹菜、蘋果上當作美味零食，這款杏仁醬都是採購清單上必備的食物。口感絲滑，富含健康的脂肪與蛋白質，不到10元的售價，性價比超高。