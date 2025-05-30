吃飯不敢上館子 加州華人消費降級「窮到什麼地步了」

美國物價上漲，當地人感受到生活壓力。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國面臨持續的物價上漲壓力，雖然整體通膨率已從先前高峰回落，但核心物價依然居高不下，特別是食品、住房與服務類價格漲幅明顯，使得民眾的生活成本不斷上升。根據多家媒體與研究機構報導，許多家庭雖有收入成長，卻因物價增速更快，實質購買力不增反減。不少在當地的華人移民坦言，近期出門外食的頻率大幅下降，也出現消費降級的趨勢，只為因應通貨膨脹。

在此背景下，「消費降級」成為美國民眾應對物價壓力的普遍現象。具體表現在食物選擇轉向經濟型品牌或折扣超市，例如Aldi與Dollar General銷售額成長，消費者放棄購買高價有機商品，轉向批發裝、冷凍食品等價格更親民選項；外食頻率下降，改為在家自行烹飪，或選擇速食連鎖店取代中高價餐廳；非必需品支出減少，如服飾、電子產品與娛樂開支縮減，有些家庭推遲旅遊計畫，或轉向二手市場購物；住房與租金 負擔沉重，部分年輕人選擇與親友同住，減輕租金壓力。

總體而言，物價持續高揚正迫使美國消費者調整消費習慣，轉向更務實、保守的生活模式，顯示出中低收入 族群在經濟壓力下的彈性與無奈。有網友在小紅書發文討論「灣區的大家最近都窮到什麼程度了？」他坦言自己開始減少沒必要的開銷，進行「消費降級」。

其他人紛紛留言「不敢出去吃，又貴小費又高。自己做太難吃，目前在吃泡麵 」、「中餐打死不堂食，必須要打包回家，配上自己悶的米飯，連吃三頓」、「為了七分錢的玉米，起大早去超市」、「沒有真的很窮，就是不敢大手大腳的花錢。看到喜歡的東西，都不買，先把錢存起來買股票，定期之類。要不是真的抗不了通漲。2025年了，我連PS5都捨不得買，不是買不起，就是捨不得」。

還有人說「中午剛去costco吃完1.5元小熱狗」、「以前每周外食一次的飲茶和晚飯取消了」、「執行一天只吃一頓正餐，省錢省事減脂塑身」、「吃Panda(熊貓快餐)都是奢侈，核桃蝦都不敢點了」、「好久沒下館子了」、「窮的要死，外賣一頓30元起步，去wholefoods隨便買幾樣就50+了，這生活質量直線下降，最近還證件更新沒法回去，只能找代辦，再給自己省一份錢」。