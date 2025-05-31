關稅戰陰霾未散 這些日常物品可先囤貨

中國工廠生產了美國市售玩具約80%，如果有小孩並希望在生日、節日和其他場合為他們準備玩具，可能需要提前規畫並盡快儲備。歐新社

恐慌性搶購與試圖減輕關稅 帶來的影響，兩者之間的區別在於是否經過深思熟慮。生活駭客（Life Hacker）網站指出，因應關稅的備貨計畫第一步是聚焦於經常購買或近期內必定需要的物品，以下幾類值得考慮：

1. 玩具：中國工廠生產了美國市售玩具約80%，如果有小孩並希望在生日、節日和其他場合為他們準備玩具，可能需要提前規畫並盡快儲備。

2. 處方藥與非處方藥：許多處方藥已依賴脆弱且相對狹窄的全球供應鏈，因此貿易中斷很可能導致大量藥品更難獲得且價格上漲。如果長期服用處方藥，可查明能獲得的供應量（通常可獲得至少90天），並提前備好；常見的非處方藥物與急救用品同樣適用，因此也值得囤積。

3. 寵物食品：囤積家中貓狗食物不失為一個好主意，它們價格的上漲，一方面是因為許多配方中使用了進口原料，另一方面是因為進口鋁的關稅將大幅推升包裝成本。

4. 主食：如果擔心關稅風暴期間的食品價格，可儲備一些保存期限長的食品。可長期儲存的白米、罐頭、豆類等，可依目前價格購入並防止短缺；如果能將水果或番茄等食物保存或裝罐，也可添加到名單中。若常吃大部分從中國進口的羅非魚（tilapia），儲備一些冷凍魚排可確保海鮮不虞匱乏。

5. 咖啡和巧克力：美國唯一生產咖啡的地方是夏威夷 ，而夏威夷生產的咖啡不到全美消費量的1%，因此儲備應急咖啡將十分有用。同樣地，國內巧克力產量也不大，如果喜歡甜食，現在購買一些巧克力棒是個好主意。

6. 電池：多數電池所用的原料都依賴進口，而中國是主要供應商。預計電池、甚至超市裡賣的一次性電池，都會變得更貴且更難買到。它們保存期限較長，囤積一些是有必要的。

7. 內衣：一般人可能不知道，美國從越南 等國進口大量內衣，僅去年女性內衣的金額便達22.1億元。如果需要更新內衣，現在是去採購的時候。

8. 牙膏、肥皂與洗衣粉：如果不想犧牲個人衛生，未來將在這類商品上花費更多。好消息是，牙膏可以保存多年，肥皂、洗衣粉也幾乎沒有保存期限，現在大量購買可在未來幾年內免受價格上漲影響。

9. 眼鏡、隱形眼鏡：如果很快需要一副新眼鏡，或者需定期購買拋棄式隱形眼鏡，現在是購買新鏡框或囤積隱形眼鏡的好時機。中國是眼鏡框與鏡片所用塑膠材料的最大供應商，因此關稅（即使在貿易談判後降低）也會推高這些產品的價格。

10. 香料：美國所有食譜中使用的香料目前幾乎都是進口的，因為大多數香料需要熱帶或亞熱帶氣候才能生長。從香草到牛至，所有香料都將受到進口關稅的影響，因此囤積一些準沒錯。