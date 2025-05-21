好市多首度推出「先買後付」 暗藏不能說的條件

好市多（Costco）透過與「延後付款」（pay over time）平台Affirm合作，正開創顧客新的購物體驗。（路透）

手頭有些緊的好市多 （Costco ）顧客，現在可以不動用銀行存款就能為夏天準備一些必要的物品。這家倉儲式賣場透過與「延後付款」（pay over time）平台Affirm合作，正開創顧客新的購物體驗。

即日起，好市多會員可以在通過Affirm的「快速、即時」資格審核後，選擇自訂每月付款計畫；然而，有個限制條件：消費金額必須在500至1萬7500元之間，代表小額購買無法適用「先買後付」（buy now, pay later）。

不過，Affirm代表派特·徐（Pat Suh）表示，這並非大問題，因為好市多顧客常會大量採購，無論如何都會達到這個標準。她在聲明中指出，隨著夏季臨近，越來越多消費者轉向Affirm為即將到來的季節做準備，無論是採購室外新燒烤架或陽台家具、儲物櫃，或是室內的新家電。

派特·徐表示，好市多會員尤其深諳提前規畫與大量採購的價值，該公司很高興為他們提供傳統信用卡的替代方案，幫助消費者管理大額購物支出，且無隱藏費用。

這項舉動正值許多美國人在購買食物時轉向「先買後付」平台，以應對通膨與持續的經濟不確定性。今年早些時候，線上金融公司Klarna與外送平台DoorDash合作，允許用戶分期支付點餐費用。

好市多與Affirm合作計畫的宣布，正值該公司日前披露4月銷售成長放緩之際。據「超市新聞」（Supermarket News）報導，好市多表示，4月同店客流量成長4.2%，低於3月的6.1%。