沃爾瑪推新系列烘焙食品 瞄準對手好市多

大型零售業者沃爾瑪(Walmart)。路透

量販零售商好市多 (Costco)和大型零售業 者沃爾瑪 (Walmart)各據一方、相互較勁。最近，銷售額全美居冠的雜貨連鎖業者火力全開，推出全新的烘焙食品，直擊好市多備受追捧的烘焙強項。

沃爾瑪新推出食品包括有三種口味的起司蛋糕，各是番石榴、熱蜂蜜、鳳梨芒果塔吉(Tajín)起司蛋糕。

這些美味起司蛋糕價格極具競爭力，兩片售價3元。

沃爾瑪還推出單價3.24元的吉事果三奶凍糕(churro tres leches parfait)和7.97元的椰林飄香蛋糕(piña colada-inspired cake)。

長久以來，好市多價格實惠的烘焙產品一直備受消費者歡迎，售價12.99元的 Kirkland Signature 蘋果派、5.99元的當季南瓜派都令人愛不釋手。

沃爾瑪為了和好市多拼搏， 也在烘焙食品以外的商品下功夫，。

消費者分析公司 Numerator 最新數據顯示，沃爾瑪再次登上食品雜貨大戰勝利者寶座，其食品雜貨銷售規模佔全美五分之一。

好市多也全速拓展，根據「商業內幕」(Business Insider) 報導，好市多2019年以來一直在搶佔市場，市佔率已從2023年的7.6%提高至目前的8.5%。

好市多專注耕耘量販市場，因此，一般的食品雜貨市場不太可能拿下最大市占率，但有實力擴大。

如今面對經濟不確定和關稅成本上升隱憂，好市多特別側重商品價值，將吸引希望削減支出的消費者，並致力銷售利潤率高於食品雜貨的各式商品，有助於提升整體獲利。