好市多粉絲點評 8款超值科克蘭家用品

倉儲式賣場好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland）推出許多居家用品，從清潔用品、紡織品到家具，約有數百種之多。（路透）

倉儲式賣場好市多 （Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland）推出許多居家用品，從清潔用品、紡織品到家具，約有數百種之多。居家設計網站House Digest指出，由於科克蘭系列商品是與多家不同製造商合作生產，品質難免有差異。

幸好一群好市多忠實粉絲會分享他們對科克蘭商品的客觀評價，消費者透過好市多官網與其他社群平台，便能找到值得購買的商品。以下是House Digest依據好市多顧客體驗與評論，列舉出8款值得購買的科克蘭居家用品（以下價格以網站標示為準）。

1. 床單組

科克蘭680支線數床單是最受歡迎的商品之一，在好市多網站上，獲得近3萬則、平均4.6 星（滿分 5 星）評價。該商品提供四種尺寸與白、深藍、灰與米色四種顏色。消費者對布料的柔軟度和床單四角的設計大加稱讚，其中一人說，床單的四角採用彈性加固設計，易於鋪在床墊上，即使翻來轉去也不會脫落。價格也相當合理，依床的大小，科克蘭床單組售價在75至90元間，相較之下梅西百貨 的同規格款則需花費150元以上。

2. 洗碗機專用洗滌劑

若每天使用洗碗機，洗滌劑的花費也不少，而價格是科克蘭洗碗機洗滌劑最受稱道之處。115小包售價為13.99元，每包僅12美分。消費者對UltraShine的清潔效果普遍滿意，平均評分為4.6星。一位消費者稱，效果與任何知名品牌相比毫不遜色；該產品還獲得了「消費者報告」的肯定，經測試結果，在去除食物殘渣與防止水垢或白斑堆積上表現出色。

3. 靠墊寵物 床

科克蘭矩形靠墊寵物床獲得平均4.8星評價，證明許多狗狗及其主人非常滿意這款商品。一位消費者留言說，他的狗是隻72磅的黃金獵犬，牠非常喜歡這個床墊；在他價值3500元的沙發與500元豪華狗床，以及這個寵物床，牠選擇了後者。目前該商品售價為59.99元，即使大型狗也能舒展身體，且布套可拆下機洗。

4. 廚房紙巾

科克蘭廚房紙巾一直是許多人上好市多的必買商品，在官網獲得超過3.4萬則評論，以及平均4.8星評價。它們以牢固和吸水性強著稱，且售價低於知名品牌；例如目標百貨（Target）也以相近價格出售12卷裝的自有品牌紙巾，但科克蘭的面積多出200餘平方英尺。

5. 床墊

該床墊平均評分為4.3星，消費者喜歡它對各種體型的人都具足夠支撐。一位滿意的買家說，他是名舉重選手，體重275磅，他的妻子身高5英尺2英寸，身材嬌小；在此之前，他們很難找到既能支撐他體重又舒適的床墊。科克蘭床墊與知名廠商Stearns & Foster合作，是直接訂購商品，無法在賣場先試用；不過，若發現不適用仍可申請退款。

6. 廚房垃圾袋

科克蘭垃圾袋有6款，所有均獲消費者好評，其中13加侖廚房抽繩垃圾袋最受歡迎，擁有超過1萬則評論，平均評分達4.8星。消費者指出，它們不易破裂、不會在垃圾桶內滑動，且無強烈氣味；價格也是其受青睞的原因之一，一盒200個售價20.99元，每個約11美分。

7. 洗碗精

科克蘭洗碗精價格合理（每盎司11美分），90盎司裝可使用數月。消費者對清潔效果普遍滿意，在好市多官網獲得平均4.6分，超過80%的買家給予5星好評。一位用戶稱讚說，她使用這款產品一年了，去油效果良好；除了洗碗，她還用它來去除衣物污漬，以及清潔汽車與輪胎，它甚至能去除車道上的油漬。

8. 洗衣膠囊

擁有大量粉絲的科克蘭洗衣膠囊，平均評分為4.6星。消費者表示，它們和Tide一樣好，衣服洗後聞起來清新乾淨；而且物超所值，152包裝售價22.99元，每包僅約15美分。不過，也有人表示，他們不再使用這類洗衣膠囊，因為在冷水中無法完全溶解，塑膠包裝會殘留在衣物上。這個問題的解決之道是，在放入衣物前，先將膠囊和水放入洗衣機，確保它完全浸沒並開始分解。