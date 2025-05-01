亞馬遜的省錢寶藏 秘密折扣頁優惠高達60%

亞馬遜優惠券科技產品、家用品等最高可省60%。（路透）

傳統的優惠券剪報愛好者都知道，這些不起眼的優惠劵對預算有很大的影響。現在不用剪刀，也能體驗「剪」優惠券的樂趣。根據雅虎新聞網站報導，亞馬遜 （Amazon ）也可以「剪」優惠券，如果使用得當，便可輕鬆省錢。

如何使用

亞馬遜的今日優惠區（Today's Deals section）提供美妝、廚房用品、電子產品、服裝等折扣。在商品清單上方向右滑動，找到「優惠券」按鈕。當你找到喜歡的商品後，點擊進去並勾選優惠券方框，再加入購物車即可（請注意，優惠會在結帳時顯示）。

你也可以使用優惠券頁面上的搜尋欄，尋找特定品牌的優惠，還可以根據價格、折扣幅度、評論數量等進行篩選。

注意事項

•每張優惠券僅適用於單一商品，如果購買三個相同產品，只有一個會享有折扣；

•新的優惠券會不斷增加，建議把優惠券頁面加入書籤，定期查看；

•優惠券有期限，看到喜歡的商品請盡快下單；

•若退回使用優惠券購買的商品，退款金額可能會扣除已折抵的部分；

•可以透過社群媒體 或電子郵件分享優惠券，不影響自己使用。

以下便是來自Amazon秘密優惠券頁面的特價商品，看看能省多少錢

（註：價格可能隨時浮動，以網站為準）。

最佳廚房好物：Delamu雙層水槽收納架（2組）現價25美元（省15美元）

如果你水槽下方區域堆滿清潔用品，這組滑動時雙層收納架會是你的救星。滑動好推、空間加倍、更容易找到所需要的東西。

最佳時尚單品：Bagsmart托特包 現價28美元（省7美元）

這款托特包輕量、蓬鬆，無論是健身還是旅行都很合適。內外皆有多個收納袋，空間充足又不笨重，還易於清潔、防潑水。

最佳汽車工具：汽車起動器 現價38美元（省62美元）

希望永遠用不到，但當汽車熄火時它會是你的救星。不只是啟動器，還能充電、接空壓機，是車上必備小工具。

最佳科技產品：Elephas迷你投影儀 現價42美元（省68美元）

想讓家庭電影之夜升級？這款投影機能顯示高達200吋畫面，可接電腦、手機、平板等，還附小腳架，CP值極高。

最佳家居好物：Beednova枕頭（2支）現價23美元（省9美元）

這款枕頭抗過敏、支撐力佳適合所有睡姿，透氣不悶熱。