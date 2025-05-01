我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

CBS：正副國安顧問沃茲、黃之瀚傳今日同時去職

母親節快到了 各州最受歡迎鮮花、熱門禮物出爐

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鬱金香是去年紐約母親節最暢銷的花卉。Image by NoName_13 from Pixabay
鬱金香是去年紐約母親節最暢銷的花卉。Image by NoName_13 from Pixabay

母親節即將到來，許多人可能正在尋找送給媽媽的完美禮物，還有什麼比送她一束美麗的花更能表達愛與關懷呢？但困難的是…市面上花卉種類繁多，令人難以抉擇。幸好外送平台優食（Uber Eats）整理了各州最受歡迎的花卉，可以參考做為最合適的母親節禮物。

根據該公司去年母親節期間的花卉訂單數據，玫瑰是住在加州、德州、佛羅里達州、伊利諾州、維吉尼亞州、亞利桑納州、內華達州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、科羅拉多州、華盛頓州、田納西州、俄勒岡州、夏威夷州、明尼蘇達州、肯塔基州、馬里蘭州、南卡羅來納州、康乃狄克州、密蘇里州、阿拉巴馬州、路易斯安納州、愛達荷州、愛荷華州、內布拉斯加州、蒙大拿州、阿肯色州、猶他州、羅德島州、密西西比州、堪薩斯州、南達科他州、緬因州、德拉瓦州、懷俄明州和北達科他州等37州居民的首選。

在密西根州、俄亥俄州、印第安納州和威斯康辛州，玫瑰與百合的組合最受歡迎，而鬱金香則是去年紐約母親節最暢銷的花卉。此外，在新澤西州、麻州、俄克拉荷馬州、新罕布夏州、新墨西哥州、阿拉斯加州西維吉尼亞州，則以混合花束最受青睞。

如果不想送花，甜點也是母親節熱門禮物，根據優食的數據，去年母親節最受歡迎的甜點禮物包括草莓裹巧克力、Tru Fru的覆盆莓裹黑白巧克力、巧克力布朗尼、慕斯蛋糕與草莓蛋糕。

對於想為母親選購美妝或個人護理用品的人，不妨考慮香水，因為優食的報告稱，香水是去年母親節最受歡迎的美妝產品。

Versace的淡香水噴霧、Santal 33的淡香水、Another 13的淡香水、Dolce & Gabbana的淡藍淡香水噴霧與THE NOIR 29的淡香水都是其中最受歡迎的。

優食還分析了去年母親節期間的平均訂單金額或禮物數量，列出了最慷慨的州。其中加州居民在母親節上花費最多，平均金額為95元；紐約州排名第二，為75元，麻州排名第三，約為73元。接下來是德州，平均母親節平均花費約69元，內華達州以67元緊隨其後。

但孩子們在母親節與父親節花費的金額存在明顯差異。去年，全美零售聯合會的一項調查估計，2024年母親節消費總額預計將達到335億元，消費者平均預計在母親節禮物和慶祝活動上花費約254元。

然而該組織的另一項調查發現，2024年父親節的消費總額預計僅為224億元，比母親節少110億元；消費者預計在父親節禮物和慶祝活動上的平均支出為190元，也低於母親節的金額。

母親節 阿拉斯加州 西維吉尼亞州

上一則

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

延伸閱讀

S媽走不出喪女之痛 小S搬出帝寶豪宅陪在她身邊

S媽走不出喪女之痛 小S搬出帝寶豪宅陪在她身邊
4音樂家聯手 灣區5月9日舉辦母親節慈善音樂會

4音樂家聯手 灣區5月9日舉辦母親節慈善音樂會
世界日報母親節園遊會 5月4日吃美食看表演

世界日報母親節園遊會 5月4日吃美食看表演
2025世界日報母親節園遊會 美食廚藝巡迴講座開跑

2025世界日報母親節園遊會 美食廚藝巡迴講座開跑

熱門新聞

延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

2025-04-29 12:37
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24
連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

2025-04-25 09:15
在美國生活的華人分享當地暗藏規矩。示意圖。（取材自pexels.com@Marina Zvada）

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

2025-04-26 20:05
Trader Joe's是美國知名超市。(美聯社)

Trader Joe's必買清單 爆汁牛排、氣泡水、熱紅酒全上榜

2025-04-25 19:42
雞蛋是日常烹飪中使用廣泛的食材之一，只需幾分鐘，就可以煎、炒、煮，迅速做出營養美味的餐點。Image by Peggychoucair from Pixabay

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

2025-04-29 10:28

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」