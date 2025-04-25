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粉絲抓包 好市多烘焙區一商品被指變相漲價

編譯周靜芝/即時報導
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有網友發現，好市多推出的焦糖奶油餅乾數量從過往的24片縮減至21片，售價却仍維持在7.99美元。（Instagram@costcobuys）
有網友發現，好市多推出的焦糖奶油餅乾數量從過往的24片縮減至21片，售價却仍維持在7.99美元。（Instagram@costcobuys）

倉儲式賣場好市多（Costco）擁有眾多粉絲，但近日被人注意到烘焙區新推出的一款餅乾數量較平常少之後，被指責為份量縮水、變相漲價。

每日郵報報導，社群媒體Instagram帳號@costcobuys發布的影片顯示，好市多新推出的焦化奶油餅乾（brown butter sugar cookies），21塊裝售價為7.99元。

經常到好市多購物的人很快就指出，過去餅乾都是一包24塊。一位Reddit用戶在這款甜點的討論區留言說，另外三塊去哪裡了？

好市多是被消費者指控商品「縮水」的零售商之一，隨著物價上漲壓力未見緩和，許多人開始質疑是否被坑了。

信貸機構LendingTree在去年的一份報告中指出，國人購買的近100種日常用品中，有三分之一在過去五年中縮水；分析師馬特舒爾茲（Matt Schulz）表示，人們已對物價上漲感到沮喪，讓企業寧可縮減產品份量也不願提高價格。

如果做得有技巧，客戶可能不會注意到；但問題是，當他們注意到時，便有受騙之感。這款新的餅乾並非好市多第一次被指控「欺瞞」顧客。

去年12月，一位憤怒的顧客在抖音（TikTok）宣稱，她在假日常購買的科克蘭甜點Peppermint Bark，厚度只有先前的一半。

不過，也有粉絲對好市多自有品牌科克蘭的一項新商品大加讚賞，12罐裝啤酒Helles-Style Lager，售價為13.99元。這款德國風味啤酒是由俄勒岡州本德（Bend）的Deschutes釀酒場製造，於去年11月起在好市多獨家販售。

好市多 社群媒體 德國

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