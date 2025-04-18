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別誤會了…媽媽或許不想收到這5種母親節禮物

編譯尤寶琪／即時報導
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掃地機器人。圖取自Amazon.com
掃地機器人。圖取自Amazon.com

5月11日母親節即將到來，這意味著有不少人應該都已經開始挑選母親節禮物，好向母親表達你對她的愛與感激。但小心，可千萬別搞砸了。有56年當孩子和26年當媽經驗的雅虎科技網站撰稿人瑞克．布羅伊達(Rick Broida)告訴你，千萬別踩地雷，買沐浴乳和乳液禮物籃或香氛蠟燭送給你的母親。請汲取她的錯誤，不惜一切代價避免以下這些侮辱性的禮物。

1. 傳統吸塵器

沒搞錯吧？你要給你母親更多的家事？這種當媽的就是得負責打掃房子的想法，且需要更好的工具來做這件事，就是個典型的母親節錯誤。別這樣做，你從沙發上站起來，拿起掃把幫忙打掃，反而會是一份更棒的禮物。

替代選項：掃地機器人

2. 運動追蹤器(fitness tracker)

如果你母親從未提到想要像是Fitbit這類的運動追蹤器(fitness tracker)，那她應該就不想再拆禮物時看到它；因為這禮物的言下之意，似乎在說你的母親不夠完美，需要多運動之類。不過，如果你母親曾暗示說想要一個，那就完全沒問題。

替代選項：物品追蹤器

3. 免治馬桶(bidets)

毫無疑問，這個俗稱「坐浴盆」的衛浴設備很棒，布羅伊達在新冠肺炎疫情期間開始使用它，且毫不後悔。但把坐浴盆當禮物，而且還是送給母親，就不太好了。這選項跟運動追蹤器一樣，除非你母親有明確暗示想要，否則別強迫其他人使用它。

替代選項：自加熱咖啡杯

4. 新電視

這樣說雖然可能有點性別歧視，但布羅伊達表示，多數的媽媽並不在乎電視的尺寸，也不在乎是否有精美的OLED螢幕或內建杜比全景聲 (Dolby Atmos)。換句話說，多數的媽媽對現有的電視都很滿意，她們想要的，是有時間去看自己喜歡的節目。所以啊，一台新電視，更像是你想要的禮物，對吧？！

替代選項：數位相框

5. 一件新浴袍

布羅伊達表示，多數人都是被誤導，以為媽媽會想要這個禮物。雖然，多數媽媽都會想要來一件浴袍，但她們很可能不會喜歡你挑選的那一件。因為你挑的尺寸、顏色、厚度或長度，可能都不是她們喜歡的。可是當媽的會覺得她們有義務要穿上它，避免傷害你的感情。

替代選項：降噪耳塞或耳機

母親節 疫情 歧視

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