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紐約州檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

記者張聲肇／即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's帆布迷你托特包一套8件，每件定價2.99元，排隊買到的人轉賣，竟然喊價一套百萬元，也就是每一個2.99元買來的托特包，要賣12.5萬！

就跟去年一樣，Trader Joe's一推出迷你托特包，就造成網路轟動，各零售店前大排長龍，架上現貨被搶購一空。就算蛋價大漲，在川普關稅大砲四轟下，物價飛騰難免，也沒人預想得到，小巧可愛的迷你托特包，身價居然漲到七位數！

Trader Joe's的2025年版托特包與去年大同小異，提帶的顏色改成配合春夏季的淡藍、淺綠、淡紫和粉紅。每個13x11x6吋的拉鍊購物袋賣2.99元，合情合理。

家庭名廚網站Delish團隊說，這玩意兒熱門到有些店根本就不擺出來，由四名員工專櫃處理，應付排隊的人龍，搶購商家廣告「既可當購物袋，又可當禮物袋」的托特包。店裡既然供不應求，網路上有人轉賣，也就不稀奇了。

上周末不到，電子海灣（eBay）網售站打上「Trader Joe's帆布迷你托特包」搜尋，立刻顯現3700條搜尋結果。雖然大多數標價都在尚屬合理的轉賣價範圍內，離譜的也不少，最離譜的是一套八個賣100萬元，緊接其下，一個綠色包包標價4萬9890元，一套四個要價1萬元。

上網轉賣的價碼，多數一套四個在30元和70元之間，也就是單買一個7到17元不等，真想跟上流行的人，這價格還不賴。

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