好市多粉絲準備囤貨了 福來雞招牌醬汁上架

福來雞（Chick-Fil-A）證實現在在倉儲式賣場好市多、山姆會員店（Sam's Club）與BJ's均提供兩罐裝的招牌醬汁，售價約9元。(美聯社)

好市多 （Costco）會員在下次前往該賣場採購時會很開心，因為廣受歡迎的速食連鎖店商品已出現在貨架上。

每日郵報報導，福來雞（Chick-Fil-A）證實現在在倉儲式賣場好市多、山姆會員店（Sam's Club）與BJ's均提供兩罐裝的招牌醬汁，售價約9元。

福來雞的醬汁是該速食連鎖店的經典調味品，具香濃、煙燻口味，是炸雞的完美搭配，也成為許多粉絲追捧的商品。一位好市多購物者在臉書（Facebook）誇讚說，好吃，「我一定會囤貨」。

多年來，福來雞一直在目標百貨 （Target）與沃爾瑪（Walmart）等主要零售商販售一瓶16盎司的招牌醬汁，價格為4.99元。

許多網友在社群媒體 貼文，展示兩瓶裝的新產品，售價為8.59元，每瓶12盎司。

福來雞表示，在超市、賣場提供該醬汁是一種簡單的方法，將顧客喜愛的口味帶入居家烹飪中。

不過，福來雞的招牌醬汁也曾引發數以百計消費者的質疑，因為其成分含有種子油（大豆油或玉米油）。在一些研究發現種子油對健康有潛在疑慮後，該類油受到嚴格的查驗；整體來說，食用種子油對健康的影響仍是良窳互見。