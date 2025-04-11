我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6000名無證移民被社安局列「已歿」社安號碼失效

美國貿易代表葛里爾：今與台灣溝通對等關稅

好市多粉絲準備囤貨了 福來雞招牌醬汁上架

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福來雞（Chick-Fil-A）證實現在在倉儲式賣場好市多、山姆會員店（Sam's Club）與BJ's均提供兩罐裝的招牌醬汁，售價約9元。(美聯社)
福來雞（Chick-Fil-A）證實現在在倉儲式賣場好市多、山姆會員店（Sam's Club）與BJ's均提供兩罐裝的招牌醬汁，售價約9元。(美聯社)

好市多（Costco）會員在下次前往該賣場採購時會很開心，因為廣受歡迎的速食連鎖店商品已出現在貨架上。

每日郵報報導，福來雞（Chick-Fil-A）證實現在在倉儲式賣場好市多、山姆會員店（Sam's Club）與BJ's均提供兩罐裝的招牌醬汁，售價約9元。

福來雞的醬汁是該速食連鎖店的經典調味品，具香濃、煙燻口味，是炸雞的完美搭配，也成為許多粉絲追捧的商品。一位好市多購物者在臉書（Facebook）誇讚說，好吃，「我一定會囤貨」。

多年來，福來雞一直在目標百貨（Target）與沃爾瑪（Walmart）等主要零售商販售一瓶16盎司的招牌醬汁，價格為4.99元。

許多網友在社群媒體貼文，展示兩瓶裝的新產品，售價為8.59元，每瓶12盎司。

福來雞表示，在超市、賣場提供該醬汁是一種簡單的方法，將顧客喜愛的口味帶入居家烹飪中。

不過，福來雞的招牌醬汁也曾引發數以百計消費者的質疑，因為其成分含有種子油（大豆油或玉米油）。在一些研究發現種子油對健康有潛在疑慮後，該類油受到嚴格的查驗；整體來說，食用種子油對健康的影響仍是良窳互見。

好市多 目標百貨 社群媒體

上一則

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

延伸閱讀

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」
對等關稅重擊中國進口貨 好市多這些商品預料今夏大漲

對等關稅重擊中國進口貨 好市多這些商品預料今夏大漲
好市多CEO說正與供應商談判 要扛住川普關稅的價格壓力

好市多CEO說正與供應商談判 要扛住川普關稅的價格壓力
好市多盆栽一組不到11元 小黃瓜、番茄...也有觀賞植物

好市多盆栽一組不到11元 小黃瓜、番茄...也有觀賞植物

熱門新聞

一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。路透

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

2025-04-03 13:42
有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。路透

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

2025-03-31 12:45
在選擇退休的最佳居住地時，有許多因素需要考慮，而每個人優先考量的因素都不同。（ChatGPT生成）

還沒想好退休後住哪裡？星座或許可以幫你決定

2025-04-04 15:11
美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。路透

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

2025-04-08 11:28
起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

2025-03-31 09:49
Kuailu恢復涼鞋。圖取自Amazon.com

亞馬遜這款涼鞋 購物者讚：舒適勝過名牌跑鞋

2025-04-09 12:28

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因