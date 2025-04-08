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印度：關稅戰是千載難逢機會 且問題源於中國入世

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

編譯俞仲慈／即時報導
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美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。路透
美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。路透

川普總統為兌現競選承諾，對全球貿易夥伴一視同仁提高進口關稅，尤其是對鄰國加拿大墨西哥所有商品徵收25%關稅，導致進口商品成本上揚，最終羊毛出在羊身上，就是美國消費者得花更多錢採買日用品。

由於蛋價自去年以來大幅上漲，早已讓消費者和餐飲業者不堪負荷，因此為避免關稅上漲後導致萬物齊漲超出承擔範圍，專家建議消費者最好事前囤積以下五種商品，看緊個人荷包。 

*酒精類 

根據Delish統計，墨西哥啤酒品牌Modelo不僅是全國最暢銷的啤酒，就連美國用於製造啤酒的主要材料小麥與大麥都是從加拿大出口，此外，許多大受歡迎的威士忌也都來自加拿大，換言之，酒吧喝酒的帳單與啤酒價格將會大幅飆漲。 

*酪梨

誠如家居雜誌「美好家園與花園」(Better Homes & Gardens)在2024年12月關稅威脅迫在眉睫時所做的預測，今年夏季酪梨價格勢必與雞蛋一樣飆漲，因為Delish統計數據指出，國內市售的酪梨高達九成都是從墨西哥進口。

*早餐穀物

Delish報告指出，美國每年進口加拿大的小麥、大麥與燕麥(即生產穀物所需的所有原料)，高達價值13億1000萬元，因此建議消費者開始儲存穀類食物，以免高關稅導致早餐價格變得更貴。

*楓糖

川普提高關稅後，聞名的加拿大楓糖百分之百漲價，而且預計今年夏天關稅實施後，加拿大楓糖價格會變得相當昂貴。 

*肉製品

加拿大是美國最大的肉類進口國，因此在加拿大被徵收25%高關稅之後，民眾最好在夏季烤肉季之前，在冰箱儲存大批自己喜歡的肉類，避免荷包大失血。

墨西哥啤酒品牌Modelo。路透
墨西哥啤酒品牌Modelo。路透

加拿大 關稅 墨西哥

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