亞馬遜會員日活動慶10周年 時間將延長一倍

亞馬遜深受購物者喜愛的會員日（Prime Day）折扣活動，今年將比往年延長一倍。路透

亞馬遜 深受購物者喜愛的會員日（Prime Day）折扣活動，今年將比往年延長一倍。這個將於2025年慶祝十周年的年度銷售重頭戲，將從兩天延長為四天。

每日郵報報導，這個消息是出現在電商龍頭發送給獨立賣家的訊息中，這些賣家貢獻了亞馬遜一半以上的銷售額。

據稱，今年活動還有其他新方案，包括Prime獨家的「最佳優惠」（Best Deals）與「快閃優惠」（Lightning Deals），商品折扣從40%起。

亞馬遜尚未公布會員日確定日期，但通常是在7月與10月舉行。

沃爾瑪 去年也舉辦了類似為期四天的Walmart Deals活動，而目標百貨 的Circle Week則持續七天。

亞馬遜在給買家的訊息中稱，獨立賣家在2024年會員日期間售出超過2億件商品，促成該網站迄今為止最成功的Prime會員購物活動；對於2025年，他們認為兩天的時間不夠，很高興能提供延長至4天的活動，讓更多顧客有更多時間購物，發現數百萬項優惠。

零售分析師表示，在經濟不確定的情況下，此舉可能提高亞馬遜的利潤。資深股票分析師亞若·桑德蘭（Arun Sundram）向福斯財經（FOX Business）新聞表示，在關稅與通膨的疑慮下，消費者會尋求更多優惠，因此更長時間的活動可能會刺激更強的參與度。

全球數據（GlobalData）零售部門總經理尼爾·頌德斯（Neil Saunders）指出，延長活動時間確實是對消費者需求與市場競爭勢態的回應。他說，購物者對價格十分敏感，而且對特價品與優惠反應迅速；當亞馬遜舉辦活動時，流量與銷售量立刻激增。

頌德斯表示，延長時間的另一個好處是有助該網站增加銷售額，幾乎所有其他零售商都會在會員日前後舉辦促銷活動，且許多活動會持續一周左右；延長會員日時間，是亞馬遜對競爭對手做出的回應。

亞馬遜於2015年7月推出會員日，以慶祝公司成立20周年；它在美國、英國和加拿大等9個國家持續了24小時。

它成為亞馬遜最受歡迎的活動之一，並於2017年開始增加10月的會員日活動。該公司隨後在2022年10月增加了第二個為期兩天的會員日，目前已在20多個國家推出。

去年的會員日銷售額為142億美元，與2023年業績相比增加了11.8%。在折扣活動大受歡迎後，亞馬遜在今年推出了春季大減價，與會員日不同的是，這項春季活動對所有購物者開放，不僅限Prime會員。