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電視名廚最愛的步行鞋 羊毛材質輕便保暖

編譯周芳苑／即時報導
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步行鞋Allbirds Wool Runners。圖取自Amazon.com
步行鞋Allbirds Wool Runners。圖取自Amazon.com

提到穿搭風格，知名美食家伊娜．加滕 (Ina Garten) 似乎對於穿著哪一款鞋子非常忠誠，她去年到巴黎旅行，一路穿著最喜歡的步行鞋Allbirds Wool Runners；貴為烹飪界女王，加滕最愛的鞋款採用羊毛材質，既輕便又保暖，令人震驚的是，在亞馬遜(Amazon)上的售價竟然只要98元。

這款步行鞋目前在零售網站亞馬遜以及該鞋品牌業者Allbirds網站上出售，售價依鞋款顏色而介於70餘元到100元左右。雅虎購物(Yahoo Shopping)專業購物專欄作家羅斯(Britt Ross)認為，投資鞋子總是明智的，不會錯。

美國晨間暨脫口秀「今日秀」(Today Show) 2024 年奧運系列報導當中，名廚加滕出現在一系列 Instagram 影片裡，記錄她在巴黎的點點滴滴；她一如以往穿著牛仔鈕扣襯衫、彩色圍巾和黑色褲子，鞋子則是全黑的步行鞋Allbirds Wool Runners

加滕 2020 年接受高檔女性時尚周刊 Glamour 採訪時就對Allbirds這款步行鞋讚不絕口，她說：「我覺得它們太棒了」，甚至將這款鞋列入禮品指南，聲稱這雙鞋改變她的生活。她最初買這款鞋是為了做飯時舒適，後來不論到哪裡都穿著，有額外的支撐力，而且用羊毛製成，穿起來極為舒服，最棒的是，鞋子髒了扔進洗衣機洗就搞定。

直到現在，加滕還是穿著這一款鞋子。

這款步行鞋被設計為日常運動鞋，輕便而適合步行，配有緩衝中底，可保雙腳長時間舒適；最特別的是採用羊毛鞋面，天寒時可為雙腳保暖，另可調節濕度，夏天防出汗，從外觀看，羊毛讓整雙鞋子看起來更高檔。

Allbirds也強調永續性，採用ZQ認證美利諾羊毛，確保羊毛供應、品質和完整性，另外也使用甘蔗基綠色EVA和再生塑膠瓶等材料。

亞馬遜顧客佳評不斷。其中一人說，這雙鞋輕便、舒適，穿襪子或不穿襪子都可。搭配短褲、牛仔褲或短裙都很好看，是一整天走路必備的鞋子。

一名回頭客買了同品牌第二雙鞋，穿在寬大腳上非常舒服，而且羊毛讓腳保持乾燥，即使最熱的日子也可穿幾個小時，腳不會感到潮濕噁心。另一人說，一穿上就很舒服， 不會擠壓腳趾，非常適合長途步行、活動。

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