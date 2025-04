電視名廚最愛的步行鞋 羊毛材質輕便保暖

步行鞋Allbirds Wool Runners。圖取自Amazon.com

提到穿搭風格,知名美食家伊娜.加滕 (Ina Garten) 似乎對於穿著哪一款鞋子非常忠誠,她去年到巴黎旅行,一路穿著最喜歡的步行鞋Allbirds Wool Runners;貴為烹飪界女王,加滕最愛的鞋款採用羊毛材質,既輕便又保暖,令人震驚的是,在亞馬遜 (Amazon)上的售價竟然只要98元。

這款步行鞋目前在零售網站亞馬遜以及該鞋品牌業者Allbirds網站上出售,售價依鞋款顏色而介於70餘元到100元左右。雅虎購物(Yahoo Shopping)專業購物專欄作家羅斯(Britt Ross)認為,投資鞋子總是明智的,不會錯。

美國晨間暨脫口秀「今日秀」(Today Show) 2024 年奧運 系列報導當中,名廚加滕出現在一系列 Instagram 影片裡,記錄她在巴黎的點點滴滴;她一如以往穿著牛仔鈕扣襯衫、彩色圍巾和黑色褲子,鞋子則是全黑的步行鞋Allbirds Wool Runners。

加滕 2020 年接受高檔女性時尚周刊 Glamour 採訪時就對Allbirds這款步行鞋讚不絕口,她說:「我覺得它們太棒了」,甚至將這款鞋列入禮品指南,聲稱這雙鞋改變她的生活。她最初買這款鞋是為了做飯時舒適,後來不論到哪裡都穿著,有額外的支撐力,而且用羊毛製成,穿起來極為舒服,最棒的是,鞋子髒了扔進洗衣機洗就搞定。

直到現在,加滕還是穿著這一款鞋子。

這款步行鞋被設計為日常運動鞋,輕便而適合步行,配有緩衝中底,可保雙腳長時間舒適;最特別的是採用羊毛鞋面,天寒時可為雙腳保暖,另可調節濕度,夏天防出汗,從外觀看,羊毛讓整雙鞋子看起來更高檔。

Allbirds也強調永續性,採用ZQ認證美利諾羊毛,確保羊毛供應、品質和完整性,另外也使用甘蔗基綠色EVA和再生塑膠瓶等材料。

亞馬遜顧客佳評不斷。其中一人說,這雙鞋輕便、舒適,穿襪子或不穿襪子都可。搭配短褲、牛仔褲或短裙都很好看,是一整天走路必備的鞋子。

一名回頭客買了同品牌第二雙鞋,穿在寬大腳上非常舒服,而且羊毛讓腳保持乾燥,即使最熱的日子也可穿幾個小時,腳不會感到潮濕噁心。另一人說,一穿上就很舒服, 不會擠壓腳趾,非常適合長途步行、活動。

