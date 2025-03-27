好市多員工：購物者最被討厭的5種行為

好市多量販店。(美聯社)

雜貨店是一個充滿了奇怪、惱人和煩人行為的聚集地。而根據好市多 (Costco )員工和顧客在Reddit上分享的貼文，即使是有著會員制度，好市多仍有許多，認為自己能在店內為所欲為的購物者。如果你想知道自己是否曾在好市多購物時，做出某些失禮的行為的話，以下是好市多員工「最討厭」的5種購物者行為：

1. 離店前就把收據收起來

在一家擁有如此多顧客和推車的好市多店內，注定會在某處出現因為人潮眾多而塞車的情況。而多數人最不希望出現塞車的地方，大概就是在出口處了。因此，雖然你可能下意識就會在付帳後，立即把收據安全的收起來，但當你在好市多購物時，請抵抗這種衝動與無意識的行為，因為門口的檢查員需要檢查你的收據。當你找不到你隨手塞入包包中的收據時，就會在出口造成嚴重的堵塞。

2. 把會員卡放在分隔板上

一種新的不受好市多員工歡迎的行為，是將會員卡放在分隔板上，並在2025年稍早於網路上引發了一場爭議，顧客和員工都表示這行為有問題，因為卡片很容易就會掉到傳送帶下方。且這樣做也不一定讓結帳速度變快。簡而言之，有點人情味，在收銀員要求出示卡片時，在遞出卡片就好了。

3. 停車場內的莫名舉止

曾有Trader Joe’s工作經驗的美食網站The Kitchen消費達人麥肯齊‧費爾森(Mackenzie Filson)表示，Trader Joe’s的停車場可以說是全美最可怕的停車場，而好市多的停車場可以說是絲毫不遜色。來到好市多停車場的駕駛，似乎認定每次都必須要以逃離世界末日般的速度進出停車場，但其實真的無需如此。或許我們需要民眾在取得好市多會員資格前，先重回駕訓班，學習基本和停車場禮儀。

4. 擋在通道上吃樣品

逛好市多一大福利，就是品嘗各種免費樣品。但這不代表好市多店內的這些區域，就是店內最新的聚集場所。所以，請拿著新入手的樣品往前走，免得堵塞走到。

5. 來去太過匆忙

買菜不是一件可以在匆忙中完成的事，這點毫無爭議，無論是在哪家商店裡都是如此，尤其是在像好市多這種大型倉庫式商店購物時。你實在無需在通過走到時，差一點撞上某人的腳踝，或是在隊伍中慢慢前進時大聲嘆氣。所以，下次來好市多購物時，請好好重新規劃你的購物時間表。