樂高與寶可夢宣布2026年結盟 粉絲反應熱烈

丹麥積木製造商「樂高」(Lego)和日本跨媒體品牌「寶可夢」(Pokémon)18日宣布，雙方多年的合作夥伴關係將在2026年讓「樂高寶可夢」(Lego Pokémon)變得栩栩如生。美聯社

丹麥積木製造商「樂高」(Lego)和日本跨媒體品牌「寶可夢」(Pokémon)18日宣布，雙方多年的合作夥伴關係將在2026年讓「樂高寶可夢」(Lego Pokémon)變得栩栩如生。

「今日美國報」(USA Today)報導，樂高與寶可夢這項公告並未公開合作細節，但眾人已開始期待寶可夢積木套組、樂高公仔電動、限量版卡牌等商品了。

網路上一段預告片顯示，皮卡丘(Pikachu)有一條樂高尾巴。

樂高和寶可夢的粉絲都透過社群媒體 分享兩大品牌攜手合作的喜悅與興奮之情，中國社群短影音平台「抖音 」國際版「TikTok 」使用者「英國磚塊派對」(Block Party UK)在影片中表示，「我已經數不清有多少次，人們問我夢想中的樂高主題是什麼，我總是給予相同的回答：寶可夢。給我寶可夢，它終於要實現了。」

TikTok使用者布里克斯(Eric Bricks)18日在一段影片中說：「我需要這個，我需要這個酷東西；我已經可以預見這個主題像剛出爐的熱騰騰蛋糕一樣暢銷，我們知道寶可夢粉絲有多瘋狂。」

今日美國報指出，樂高以前沒有出過寶可夢套裝，截至目前為止，暢銷的寶可夢套組幾乎全由美泰兒(Mattel)以旗下「 美高積木」(Mega Bloks)品牌打造與銷售。

自詡為「樂高大使」的TikTok使用者「cjBricklz」表示，他希望兩大品牌合作推出第一代寶可夢的每一隻積木公仔，包括妙蛙種子(Bulbasaur)、小火龍(Charmander)和傑尼龜(Squirtle)等。

CjBricklz在影片中說道：「我認為這會是令人驚豔的商品，我肯定會花數百元買單。」

報導指出，寶可夢的合作案並非樂高首次涉足電動遊戲領域，過去幾年來，樂高先後推出「超級瑪利歐」(Super Mario Bros)、「薩爾達傳說」(The Legend the Zelda)、「我的世界」(Minecraft)和「動物森友會」(Animal Crossing)系列商品。