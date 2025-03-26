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樂高與寶可夢宣布2026年結盟 粉絲反應熱烈

編譯陳韻涵／即時報導
丹麥積木製造商「樂高」(Lego)和日本跨媒體品牌「寶可夢」(Pokémon)18日宣布，雙方多年的合作夥伴關係將在2026年讓「樂高寶可夢」(Lego Pokémon)變得栩栩如生。美聯社
丹麥積木製造商「樂高」(Lego)和日本跨媒體品牌「寶可夢」(Pokémon)18日宣布，雙方多年的合作夥伴關係將在2026年讓「樂高寶可夢」(Lego Pokémon)變得栩栩如生。美聯社

丹麥積木製造商「樂高」(Lego)和日本跨媒體品牌「寶可夢」(Pokémon)18日宣布，雙方多年的合作夥伴關係將在2026年讓「樂高寶可夢」(Lego Pokémon)變得栩栩如生。

「今日美國報」(USA Today)報導，樂高與寶可夢這項公告並未公開合作細節，但眾人已開始期待寶可夢積木套組、樂高公仔電動、限量版卡牌等商品了。

網路上一段預告片顯示，皮卡丘(Pikachu)有一條樂高尾巴。

樂高和寶可夢的粉絲都透過社群媒體分享兩大品牌攜手合作的喜悅與興奮之情，中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」使用者「英國磚塊派對」(Block Party UK)在影片中表示，「我已經數不清有多少次，人們問我夢想中的樂高主題是什麼，我總是給予相同的回答：寶可夢。給我寶可夢，它終於要實現了。」

TikTok使用者布里克斯(Eric Bricks)18日在一段影片中說：「我需要這個，我需要這個酷東西；我已經可以預見這個主題像剛出爐的熱騰騰蛋糕一樣暢銷，我們知道寶可夢粉絲有多瘋狂。」

今日美國報指出，樂高以前沒有出過寶可夢套裝，截至目前為止，暢銷的寶可夢套組幾乎全由美泰兒(Mattel)以旗下「 美高積木」(Mega Bloks)品牌打造與銷售。

自詡為「樂高大使」的TikTok使用者「cjBricklz」表示，他希望兩大品牌合作推出第一代寶可夢的每一隻積木公仔，包括妙蛙種子(Bulbasaur)、小火龍(Charmander)和傑尼龜(Squirtle)等。

CjBricklz在影片中說道：「我認為這會是令人驚豔的商品，我肯定會花數百元買單。」

報導指出，寶可夢的合作案並非樂高首次涉足電動遊戲領域，過去幾年來，樂高先後推出「超級瑪利歐」(Super Mario Bros)、「薩爾達傳說」(The Legend the Zelda)、「我的世界」(Minecraft)和「動物森友會」(Animal Crossing)系列商品。

TikTok 社群媒體 抖音

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